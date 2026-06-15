Países Bajos deja escapar la victoria ante Japón (vídeo)

El Grupo F de la Copa Mundial 2026 ha comenzado oficialmente. En el partido inaugural, los Países Bajos, gigantes del fútbol europeo, se enfrentaron a un fuerte equipo asiático, Japón, en un emocionante encuentro que terminó en un empate 2-2.

El partido en Arlington brindó a los aficionados una verdadera atmósfera de Mundial. Los Países Bajos se adelantaron dos veces en el marcador, pero Japón encontró la fuerza para responder en cada ocasión. Un gol en los minutos finales aseguró un punto vital para los 'Samuráis'.

Los equipos jugaron con cautela en la primera mitad. Los Países Bajos buscaron controlar la posesión, mientras que Japón intentó crear peligro mediante transiciones rápidas y por las bandas. Ambos equipos estuvieron disciplinados en defensa, manteniendo el marcador igualado hasta el descanso.

El juego se animó significativamente al inicio de la segunda parte. En el minuto 51, el capitán neerlandés Virgil van Dijk dejó su huella. El experimentado defensa anotó para poner a la 'Oranje' por delante.

Sin embargo, Japón no se desanimó. Poco después, en el minuto 57, Nakamura igualó el marcador con un disparo preciso. Este gol dio confianza extra a los jugadores japoneses y el partido se abrió.

En el minuto 64, los Países Bajos volvieron a tomar la delantera. Esta vez, Summerville aprovechó su oportunidad para poner el 2-1. Tras su gol, muchos pensaron que los Países Bajos controlarían el partido y asegurarían la victoria.

Pero Japón mostró carácter una vez más. El gigante asiático luchó hasta el final y fue recompensado en el minuto 89. Daichi Kamada marcó un gol importante para poner el 2-2. Este tanto dio a Japón no solo un punto, sino también un impulso psicológico enorme para los próximos partidos del grupo.

Mundial 2026. Grupo F. Jornada 1

Países Bajos — Japón 2-2

14 de junio. Arlington

Goles: van Dijk (51), Summerville (64) — Nakamura (57), Kamada (89).

Países Bajos — Verbruggen, Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven, Gravenberch (Aké, 81), de Jong, Reijnders (Timber, 70), Summerville (Koopmeiners, 70), Gakpo (Brobbey, 85), Malen (Depay, 70).

Japón — Suzuki, Watanabe (Tomiyasu, 75), Taniguchi, Ito, Doan (Sugawara, 75), Kamada, Sano, Nakamura, Kubo (Ogawa, 75), Maeda (Junya, 64), Ueda (Shiogai, 84).

Tarjetas amarillas: Summerville (61), Depay (83), van de Ven (90+1).

Este empate demostró que la lucha en el Grupo F será intensa. Aunque los Países Bajos son considerados uno de los favoritos sobre el papel, Japón demostró una vez más que es un equipo disciplinado que lucha hasta el pitido final.

Para los Países Bajos, este resultado fue un poco doloroso, ya que lideraron dos veces pero no pudieron mantener la ventaja. El gol encajado en el minuto 89 servirá como una lección seria para los hombres de Ronald Koeman.

Japón, por su parte, sale de este partido con la moral alta. El equipo asiático evitó la derrota ante un gigante europeo y mantuvo vivas sus esperanzas en el grupo. Tal carácter es vital en los grandes torneos.

En el segundo partido del Grupo F, Suecia y Túnez se enfrentarán. La situación en el grupo será más clara después de ese encuentro.

La Copa Mundial acaba de empezar, pero el choque entre Países Bajos y Japón ya ha ofrecido grandes emociones a los aficionados. Al remontar dos veces para lograr el empate, Japón demostró ser un rival serio, mientras que los Países Bajos buscarán evitar tales errores en las próximas rondas.