Erling Haaland establece un récord en el derbi de Manchester

Erling Haaland se ha convertido en el máximo goleador de los derbis de Manchester en la Premier League, consolidando aún más su estatus de leyenda en el Manchester City. Según Goal.com, el delantero noruego admitió que conocía este récord antes de la importante victoria en Old Trafford y que lo buscó conscientemente. Esto es lo que informa Goal.com informa .

En el enfrentamiento número 199 entre los dos eternos rivales, el delantero de 26 años volvió a ser el héroe de su equipo. Marcó el gol decisivo en el minuto 60, dando una victoria difícil y crucial al Manchester City, que jugaba con 10 hombres bajo la dirección de Enzo Maresca.

Tras este gol, Haaland ha logrado marcar 9 goles en solo 8 partidos de liga contra los Red Devils. De este modo, superó el récord de 8 goles que compartían la leyenda del Manchester United, Wayne Rooney, y la leyenda del City, Sergio Agüero.

Resultado histórico y detalles del partido

El goleador noruego no ocultó que la información sobre el récord estaba en su mente. Al hablar de su motivación durante el partido, destacó lo especial que es este encuentro.

«Sabía de este récord de antemano, lo había leído, así que lo tenía en la cabeza», confesó el delantero. «Estoy muy orgulloso de ello. Por todos los datos, sabemos lo especial que es este partido».

El gol de la victoria demostró la preparación física y la agudeza mental del jugador. Tras unos minutos de fuerte presión, Haaland encontró una zona libre en el área y no dio opciones a los defensas. El gol se mantuvo tras tres minutos de revisión por parte del VAR.

Instinto y conexión con los aficionados

Según Haaland, sus éxitos no son fruto de pensar demasiado, sino que se basan en el puro instinto. Su objetivo principal es meter el balón en la red con un disparo que el portero no pueda detener.

Más allá de las estadísticas, el delantero también expresó palabras cálidas sobre la conexión emocional que ha establecido con los aficionados del Manchester City desde su llegada procedente del Borussia Dortmund. Elogió el ambiente del derbi y destacó que disfruta de la interacción con los seguidores.