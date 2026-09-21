Erling Haaland establece un récord absoluto en la Premier League

En la última jornada de la Premier League, se vivió un auténtico festival de goles entre el Manchester City y el Sunderland. Aunque los locales ganaron 5-3, prolongando su racha invicta, el foco se centró en el logro histórico de Erling Haaland. Así lo informa Goal.com informa .

Según ixbt.com y medios deportivos, Enzo Fernández, Rayan Cherki y Antoine Semenyo, con un doblete, anotaron para el Manchester City. Sin embargo, el momento clave ocurrió en el minuto 81.

El delantero noruego marcó a nueve minutos del final. Aunque el juez de línea señaló fuera de juego, el VAR revisó la jugada y validó el gol.

Resultado histórico y récord personal

Este gol permitió a Erling Haaland haber marcado contra los 25 rivales a los que se ha enfrentado en la Premier League con el Manchester City. El Sunderland era el único equipo al que no había podido anotarle, tras no lograrlo en sus dos duelos de la temporada pasada.

Este tanto es el número 117 del delantero en la Premier League y el quinto de la temporada. Así, supera a Alexander Isak, quien marcó para el Liverpool ante el Bournemouth, y se coloca como líder en solitario de la tabla de goleadores.

El brillante triplete del jugador del Sunderland

Aunque Haaland estableció el récord principal, el delantero del Sunderland, Brian Brobbey, fue uno de los protagonistas. Marcó tres goles al Manchester City, logrando un triplete espectacular.

Según las estadísticas, Brian Brobbey es el primer jugador en seis años en anotar un triplete contra el Manchester City en la Premier League. El último en lograrlo fue Jamie Vardy.

Mientras los pupilos de Enzo Maresca siguen con su racha victoriosa, este partido cautivó a los aficionados no solo por la cantidad de goles, sino por los récords históricos.