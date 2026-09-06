Cómo recuerda Sergio Agüero su histórico gol de 2012

Uno de los momentos más inolvidables en la historia de la Premier League, el gol de la victoria de Sergio Agüero contra el QPR en 2012, ha demostrado que no ha perdido su importancia con el paso de los años. Según informa Goal.com, el delantero argentino ya retirado compartió los detalles y las emociones detrás de aquel legendario gol que le dio al Manchester City su primer título de liga en la era moderna. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con FourFourTwo, Sergio Agüero admitió que la posibilidad de perder el título pasó por su mente y que hubo una gran confusión durante el partido. Tras una victoria crucial contra el Manchester United, el equipo sabía que ganar al QPR en casa en la última jornada les aseguraba el campeonato. Sin embargo, en la segunda parte, el marcador se puso inesperadamente 1-2.

Al recordar la presión psicológica de aquellos momentos, el exdelantero destacó: «En esos momentos no piensas en nada más. Solo pasa por tu mente que estás perdiendo el título. Pero, aun así, seguimos luchando hasta el final».

El gol de Edin Džeko y la jugada táctica planificada con Mario Balotelli

En el tiempo añadido, concretamente en el minuto 92, tras el empate de Edin Džeko, Sergio Agüero creyó firmemente que podía marcar de nuevo. Según el jugador, la rápida combinación realizada con Mario Balotelli no fue una casualidad, sino un plan táctico cuidadosamente pensado.

Agüero recuerda la situación así: «Decidí retroceder para recibir el balón de Nigel de Jong e intenté hacer una pared con Mario Balotelli. Ese plan ya estaba en mi cabeza y lo había pensado de antemano. Había hablado con Mario: le pedí que me devolviera el balón tras pasárselo. Afortunadamente, nuestro plan funcionó y logramos una combinación perfecta».

El 13 de mayo y el vínculo eterno con los aficionados

Más de una década después, el peso emocional de aquel gol ha crecido aún más para Sergio Agüero. El futbolista argentino, que puso fin a su carrera profesional hace cinco años, comprende hoy plenamente la inmensa importancia histórica que este éxito tiene para el Manchester City y sus seguidores.

El exdelantero dijo sobre la lealtad y el cariño de los aficionados: «Es muy gratificante ver que los fans todavía me siguen y me quieren tanto como cuando jugaba. Me alegra que mis esfuerzos durante diez años, todos los títulos ganados y, por supuesto, el gol contra el QPR que ocupa un lugar importante en la historia del club, les hayan traído alegría».

Aunque ya no pisa los terrenos de juego, es evidente que con el paso de los años aquel famoso evento se ha convertido en un recuerdo preciado. Sergio Agüero admitió que cada año, el 13 de mayo —día de aquel legendario partido contra el QPR— revive esos momentos emocionantes y que esos recuerdos siempre serán especiales para él.