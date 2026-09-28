Presentado el nuevo mini-PC Sixunited WB81-H02, del tamaño de un smartphone

En el mundo de la tecnología moderna, la tendencia a la miniaturización de dispositivos alcanza un nuevo nivel. Durante la feria Intel Connection 2026, la empresa china Sixunited presentó el mini-PC ultra compacto WB81-H02, con un volumen de solo 0,15 litros. Según ixbt.com, este dispositivo, cuyas dimensiones son comparables a las de un smartphone convencional, integra la potencia de un PC completo a pesar de su chasis reducido. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Este mini-PC de nueva generación está equipado con un potente procesador Intel Core 7 de la familia Wildcat Lake. El fabricante señala que los usuarios podrán elegir entre los modelos Core 7 350 o Core 7 360 de seis núcleos según sus necesidades. Este procesador de alto rendimiento funciona junto con una memoria RAM LPDDR5X moderna y un disco SSD con interfaz PCIe 4.0 de alta velocidad de lectura.

Grandes capacidades en un chasis pequeño

Aunque las dimensiones del dispositivo son lo suficientemente pequeñas como para caber en la palma de la mano, los ingenieros no han limitado los puertos y la conectividad. El modelo WB81-H02 cuenta con un puerto HDMI 2.1 para conectar periféricos y monitores modernos, dos puertos USB-C, un puerto USB-A completo y un conector Ethernet Gigabit para una conexión cableada estable. El dispositivo también incluye un módulo Wi-Fi 6 para redes inalámbricas.

Otro aspecto destacable del dispositivo es su compatibilidad con la tecnología USB Power Delivery. Esto permite a los usuarios alimentar el mini-PC utilizando un cargador de smartphone convencional, sin necesidad de buscar adaptadores específicos.

Fecha de lanzamiento y precio aún desconocidos

Por el momento, Sixunited no ha proporcionado detalles precisos sobre el sistema de refrigeración de este dispositivo único. Se especula que utiliza un ventilador pequeño o un sistema de refrigeración pasiva para disipar el calor en un volumen tan reducido con un procesador potente, pero no hay confirmación oficial.

Asimismo, la fecha de lanzamiento al mercado y el precio estimado del mini-PC Sixunited WB81-H02 aún no han sido anunciados. Se espera que esta información se revele más adelante.