Presentado el nuevo mini-PC Sixunited WB81-H02, del tamaño de un smartphone

·15·Tecnología
Presentado el nuevo mini-PC Sixunited WB81-H02, del tamaño de un smartphone

En el mundo de la tecnología moderna, la tendencia a la miniaturización de dispositivos alcanza un nuevo nivel. Durante la feria Intel Connection 2026, la empresa china Sixunited presentó el mini-PC ultra compacto WB81-H02, con un volumen de solo 0,15 litros. Según ixbt.com, este dispositivo, cuyas dimensiones son comparables a las de un smartphone convencional, integra la potencia de un PC completo a pesar de su chasis reducido. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

Este mini-PC de nueva generación está equipado con un potente procesador Intel Core 7 de la familia Wildcat Lake. El fabricante señala que los usuarios podrán elegir entre los modelos Core 7 350 o Core 7 360 de seis núcleos según sus necesidades. Este procesador de alto rendimiento funciona junto con una memoria RAM LPDDR5X moderna y un disco SSD con interfaz PCIe 4.0 de alta velocidad de lectura.

Grandes capacidades en un chasis pequeño

Aunque las dimensiones del dispositivo son lo suficientemente pequeñas como para caber en la palma de la mano, los ingenieros no han limitado los puertos y la conectividad. El modelo WB81-H02 cuenta con un puerto HDMI 2.1 para conectar periféricos y monitores modernos, dos puertos USB-C, un puerto USB-A completo y un conector Ethernet Gigabit para una conexión cableada estable. El dispositivo también incluye un módulo Wi-Fi 6 para redes inalámbricas.

Otro aspecto destacable del dispositivo es su compatibilidad con la tecnología USB Power Delivery. Esto permite a los usuarios alimentar el mini-PC utilizando un cargador de smartphone convencional, sin necesidad de buscar adaptadores específicos.

Fecha de lanzamiento y precio aún desconocidos

Por el momento, Sixunited no ha proporcionado detalles precisos sobre el sistema de refrigeración de este dispositivo único. Se especula que utiliza un ventilador pequeño o un sistema de refrigeración pasiva para disipar el calor en un volumen tan reducido con un procesador potente, pero no hay confirmación oficial.

Asimismo, la fecha de lanzamiento al mercado y el precio estimado del mini-PC Sixunited WB81-H02 aún no han sido anunciados. Se espera que esta información se revele más adelante.

Mini-PCSixunitedIntelTecnologíaNoticias
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Acer presenta el portátil ultraligero Swift Blade 14Acer presenta el portátil ultraligero Swift Blade 142 septiembre 21:25Framework presenta un portátil modular con procesadores actualizadosFramework presenta un portátil modular con procesadores actualizados20 agosto 02:27Los procesadores Intel Nova Lake saldrán con un potente núcleo gráficoLos procesadores Intel Nova Lake saldrán con un potente núcleo gráfico30 julio 00:22El Honor Magic 9 Pro Max admite cuatro tarjetas SIM simultáneamenteEl Honor Magic 9 Pro Max admite cuatro tarjetas SIM simultáneamenteAyer 15:58La cámara del smartphone Oppo Find X10 Pro Max ha sido probadaLa cámara del smartphone Oppo Find X10 Pro Max ha sido probadaAyer 14:27Lenovo presenta un concepto de portátil de diez milímetros de grosorLenovo presenta un concepto de portátil de diez milímetros de grosor4 septiembre 09:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
Una camiseta que no necesita lavarse en un mes: contiene oro (vídeo)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27