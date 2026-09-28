Mariya Timofeyeva se corona campeona en el torneo WTA 125 de Portugal

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Mariya Timofeyeva se corona campeona en el torneo WTA 125 de Portugal

La tenista uzbeka Mariya Timofeyeva ganó el título del torneo Eupago Porto OpenWTA 125 en Portugal.

En la final de la competición celebrada en Oporto, Timofeyeva se enfrentó a la representante de EE. UU. Reese Brantmeier . En un partido que duró 2 horas y 38 minutos, Mariya se impuso en dos sets con un marcador de 7:6, 6:2 .

No dio opciones a su rival en la final

El primer set del duelo entre las tenistas fue muy reñido. Timofeyeva tomó la ventaja en el tie-break y se llevó el set.

En el segundo set, la tenista uzbeka tomó la iniciativa por completo y cerró el encuentro ganando 6:2.

De esta manera, Mariya Timofeyeva se convirtió en campeona del Eupago Porto Openy finalizó el torneo en Portugal con el trofeo.

Esta victoria es uno de los resultados más importantes de la tenista uzbeka en el circuito internacional.

Mariya TimofeyevaEupago Porto OpenWTA 125PortugalTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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