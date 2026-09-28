Nuevo servicio de batería lanzado para los Xiaomi 14 y 14 Pro

Xiaomi ha anunciado el lanzamiento de un servicio de actualización especial destinado a aumentar la capacidad de la batería de sus smartphones insignia, el Xiaomi 14 y el Xiaomi 14 Pro. Según ixbt.com, esta iniciativa permite a los usuarios aumentar significativamente la autonomía de su dispositivo actual sin necesidad de comprar uno nuevo, lo que se considera un paso único en el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se espera que el nuevo servicio esté disponible para los usuarios en la plataforma Xiaomi Mall a partir del 1 de octubre de este año. Aunque el precio estándar del servicio es de 189 yuanes, la empresa anunció un descuento especial del 20 % del 1 al 7 de octubre. Esto permitirá a los clientes acceder al servicio en condiciones aún más favorables.

Cuánto aumentará la capacidad de la batería

Como parte de este servicio, tras el reemplazo de la batería, las capacidades energéticas de los smartphones se ampliarán considerablemente. En concreto, la capacidad de la batería del Xiaomi 14 estándar aumentará de 4610 mAh a 4795 mAh. A modo de comparación, para los usuarios del Xiaomi 14 Pro, esta cifra es aún mayor, pasando de 4880 mAh a 5140 mAh.

De esta manera, los propietarios de estos dos smartphones insignia ya no tendrán que comprar un teléfono nuevo para aumentar la autonomía de su dispositivo. Este enfoque no solo ahorra dinero a los usuarios, sino que también es relevante para reducir los residuos tecnológicos.

Limitaciones y planes futuros

Sin embargo, el nuevo servicio aún no se aplica a todos los modelos. Se ha confirmado que el Xiaomi 14 Ultra no está incluido en el alcance del servicio por el momento. Esta versión premium viene equipada de fábrica con la avanzada batería Jinshajiang, que se distingue por tener una capacidad 300 mAh mayor a pesar de ser un 8 % más compacta que las baterías de generaciones anteriores.

Aún no hay información precisa sobre si este servicio, lanzado en el mercado chino, estará disponible para usuarios de otras regiones en el futuro. No obstante, esta iniciativa de la empresa es reconocida como un paso importante para prolongar la vida útil de los smartphones y ofrecer mayor comodidad a los clientes.