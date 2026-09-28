Nuevo servicio de batería lanzado para los Xiaomi 14 y 14 Pro

·6·Tecnología
Nuevo servicio de batería lanzado para los Xiaomi 14 y 14 Pro

Xiaomi ha anunciado el lanzamiento de un servicio de actualización especial destinado a aumentar la capacidad de la batería de sus smartphones insignia, el Xiaomi 14 y el Xiaomi 14 Pro. Según ixbt.com, esta iniciativa permite a los usuarios aumentar significativamente la autonomía de su dispositivo actual sin necesidad de comprar uno nuevo, lo que se considera un paso único en el mercado. Así lo informa Ixbt.com informa .

Se espera que el nuevo servicio esté disponible para los usuarios en la plataforma Xiaomi Mall a partir del 1 de octubre de este año. Aunque el precio estándar del servicio es de 189 yuanes, la empresa anunció un descuento especial del 20 % del 1 al 7 de octubre. Esto permitirá a los clientes acceder al servicio en condiciones aún más favorables.

Cuánto aumentará la capacidad de la batería

Como parte de este servicio, tras el reemplazo de la batería, las capacidades energéticas de los smartphones se ampliarán considerablemente. En concreto, la capacidad de la batería del Xiaomi 14 estándar aumentará de 4610 mAh a 4795 mAh. A modo de comparación, para los usuarios del Xiaomi 14 Pro, esta cifra es aún mayor, pasando de 4880 mAh a 5140 mAh.

De esta manera, los propietarios de estos dos smartphones insignia ya no tendrán que comprar un teléfono nuevo para aumentar la autonomía de su dispositivo. Este enfoque no solo ahorra dinero a los usuarios, sino que también es relevante para reducir los residuos tecnológicos.

Limitaciones y planes futuros

Sin embargo, el nuevo servicio aún no se aplica a todos los modelos. Se ha confirmado que el Xiaomi 14 Ultra no está incluido en el alcance del servicio por el momento. Esta versión premium viene equipada de fábrica con la avanzada batería Jinshajiang, que se distingue por tener una capacidad 300 mAh mayor a pesar de ser un 8 % más compacta que las baterías de generaciones anteriores.

Aún no hay información precisa sobre si este servicio, lanzado en el mercado chino, estará disponible para usuarios de otras regiones en el futuro. No obstante, esta iniciativa de la empresa es reconocida como un paso importante para prolongar la vida útil de los smartphones y ofrecer mayor comodidad a los clientes.

XiaomiXiaomi 14SmartphoneBateríaTecnología
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El Samsung Galaxy S27 Ultra contará con una batería de capacidad récordEl Samsung Galaxy S27 Ultra contará con una batería de capacidad récord25 septiembre 14:29Presentada la función de fotografía profesional en los smartphones Xiaomi 18 ProPresentada la función de fotografía profesional en los smartphones Xiaomi 18 ProAyer 15:28Las versiones globales del Xiaomi 18 Pro tendrán baterías más pequeñasLas versiones globales del Xiaomi 18 Pro tendrán baterías más pequeñas25 septiembre 00:55Se filtran fotos en vivo del smartphone Xiaomi 18 Pro antes de su presentación oficialSe filtran fotos en vivo del smartphone Xiaomi 18 Pro antes de su presentación oficial20 septiembre 22:27La pantalla secundaria del Xiaomi 18 Pro Max crea aplicaciones mediante IALa pantalla secundaria del Xiaomi 18 Pro Max crea aplicaciones mediante IA16 septiembre 13:21El diseño y las principales novedades del Xiaomi 18 Pro han sido anunciados oficialmenteEl diseño y las principales novedades del Xiaomi 18 Pro han sido anunciados oficialmente15 septiembre 12:54
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra
Prueba de resistencia del iPhone 18 Pro Max y el Galaxy S26 Ultra