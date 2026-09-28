«Trajo una Coca de 2 litros»: un repartidor recibe más de 40 mil dólares tras un gesto de bondad

En Boise, Idaho (EE. UU.), Den Simpson, un repartidor de 68 años de Domino's, se convirtió en el beneficiario de una gran recaudación de fondos tras un pequeño gesto de amabilidad hacia un cliente.

Resulta que el 27 de marzo, mientras Simpson entregaba un pedido, notó que en el restaurante no quedaba la Coca-Cola Diet de dos litros incluida en la orden. El repartidor llamó al cliente para ofrecerle otra bebida, pero no obtuvo respuesta.

Después de eso, en lugar de cambiar el pedido, Simpson entró a una tienda cercana, compró la bebida con su propio dinero y se la entregó al cliente.

La acción del repartidor fue captada por la cámara de seguridad de la casa del cliente, Brian Wilson. Wilson publicó posteriormente el video en TikTok. Explicó que tanto él como su esposa tienen problemas de visión, por lo que ir a la tienda a buscar el producto faltante no les resultaba fácil.

Tras hacerse viral el video en redes sociales, Wilson organizó una colecta en GoFundMe para Den Simpson. En los primeros ocho días, se recaudaron más de 40 mil dólares para el repartidor. Posteriormente, la cifra aumentó, superando incluso los 100 mil dólares.

De esta manera, un simple gesto para entregar una bebida se convirtió en un apoyo financiero inesperado para el repartidor de 68 años, Den Simpson, quien en ese momento planeaba jubilarse pronto.