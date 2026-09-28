Axror Ziyodullayev se corona campeón de Asia en Aichi-Nagoya

La delegación de Uzbekistán ha ganado una nueva medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. El miembro del equipo nacional de Kurash, Axror Ziyodullayev, se convirtió en campeón de Asia en la categoría de -81 kg.

Ziyodullayev derrotó a todos sus oponentes durante la competición para llegar a la final. En el combate decisivo, se enfrentó al representante iraní Ramin Ahmadzoda sobre el tapiz.

Demostrando su destreza en la final, el luchador uzbeko superó a su rival iraní y subió a lo más alto del podio.

Otro oro para los luchadores

La victoria de Axror Ziyodullayev suma una medalla de oro más al medallero de la delegación uzbeka.

Asimismo, su título continúa la exitosa participación de los luchadores uzbekos en Aichi-Nagoya 2026.

¡Axror Ziyodullayev es campeón de los Juegos Asiáticos! ¡La bandera de Uzbekistán vuelve a ondear en lo más alto del podio!