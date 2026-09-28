Dos jugadores reciben tarjeta roja por el cabello de 1,5 metros de un rival: el jugador de pelo largo es el centro de atención

Un incidente inusual ocurrió en un campo de fútbol durante un partido de la Liga de Naciones de la CONCACAF. Dos jugadores de la selección de Antigua y Barbuda fueron sancionados con tarjeta roja por tirar del largo cabello del delantero rival, Aedan Scipio.

Durante el encuentro, el cabello del delantero de la selección de Anguila, Aedan Scipio, llamó la atención. Se dice que sus rastas miden aproximadamente 1,5 metros de largo.

Precisamente el tirar de ese cabello fue lo que provocó la expulsión de los jugadores de Antigua y Barbuda.

Ambos jugadores recibieron tarjeta roja por tirar del cabello de su oponente.

A pesar del inusual incidente, la selección de Anguila no pudo imponerse a su rival. Antigua y Barbuda derrotó a su oponente por 5-0. El marcador no se movió hasta el final del partido.

Este suceso podría despertar el interés de los aficionados al fútbol. Una acción tan inusual como tirar del cabello de un rival provocó la expulsión de dos jugadores.