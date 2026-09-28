Shohista Nazarova gana la medalla de bronce en Aichi-Nagoya 2026

La delegación de Uzbekistán ha enriquecido su medallero en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 con un nuevo galardón. Miembro del equipo nacional de kurash, Shohista Nazarova obtuvo la medalla de bronce en la categoría de -78 kg.

Curiosamente, su camino hacia la medalla terminó en semifinales ante otra representante de Uzbekistán, Pokizaxon Kamoldinova. En la competencia interna sobre el tapiz, Kamoldinova resultó victoriosa y consiguió el pase a la final. Nazarova, por su parte, concluyó los Juegos Asiáticos con la medalla de bronce.

Dos atletas uzbekas en la misma categoría

El equipo de kurash de Uzbekistán contó con dos representantes en la categoría de -78 kg. Los informes del Comité Olímpico Nacional confirman que tanto Shohista Nazarova como Pokizaxon Kamoldinova estaban registradas en esta categoría.

Nazarova tuvo una actuación exitosa llegando hasta las semifinales, donde su rival fue su compatriota Pokizaxon Kamoldinova.

En el duelo entre las dos luchadoras uzbekas, Kamoldinova se impuso y ganó el derecho a luchar por la medalla de oro. Nazarova se conformó con el bronce.

Otra medalla para Uzbekistán

La medalla de bronce de Shohista Nazarova sumó un nuevo éxito para la delegación de Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026.

Al finalizar el octavo día de competición, la delegación uzbeka acumulaba 38 medallas: 10 de oro, 17 de plata y 11 de bronce. Ese mismo día, los luchadores Shohruhxon Baxtiyorov e Ibodatxon Og‘ajonova ganaron el oro, mientras que Bekmurod Oltiboyev obtuvo el bronce.

El premio de Nazarova fue una de las medallas adicionales conseguidas por los luchadores en Aichi-Nagoya 2026.

Ahora toda la atención se centra en Pokizaxon Kamoldinova

Aunque para Shohista Nazarova la competición terminó con una medalla de bronce, otra luchadora uzbeka en la categoría de -78 kg, Pokizaxon Kamoldinova, obtuvo la oportunidad de luchar por la medalla de oro.

De esta manera, dos atletas uzbekas llegaron a las semifinales en la misma categoría. Una terminó su participación con una medalla asegurada, mientras que la otra saldrá al tapiz por el título de campeona de los Juegos Asiáticos.

Esta situación también demuestra la alta competitividad que existe en la escuela de kurash de Uzbekistán en esta categoría de peso.

El bronce de Nazarova, un aporte importante para el equipo

La delegación de Uzbekistán participa en Aichi-Nagoya 2026 con una gran representación. Según el Comité Olímpico Nacional, 396 atletas defienden el honor del país en 42 disciplinas deportivas.

La medalla de bronce de Shohista Nazarova se sumó al medallero de esta gran delegación.

Lo más importante es que, en las competiciones de kurash, los representantes de Uzbekistán no solo luchan por las medallas, sino que logran resultados destacados en varias categorías. El hecho de que Nazarova llegara a semifinales y ganara el bronce es uno de esos resultados.

Para Shohista Nazarova, Aichi-Nagoya 2026 terminó con una medalla de bronce. Ahora, en la categoría de -78 kg, se espera la participación en la final de otra representante de Uzbekistán, Pokizaxon Kamoldinova.