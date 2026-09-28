Presentación del Honor Life S3: lector E Ink magnético y sus capacidades

La marca Honor ha presentado oficialmente el Honor Life S3, un nuevo lector electrónico portátil diseñado para las necesidades de los usuarios modernos. Según ixbt.com, este gadget llama la atención por su sistema de fijación magnética único, su peso ultraligero y sus dimensiones compactas, con el objetivo de brindar mayor comodidad a los lectores. Así lo informa Ixbt.com informa .

La principal característica del nuevo dispositivo es su capacidad de fijarse magnéticamente al panel posterior de un smartphone. El fabricante destaca que el gadget pesa solo 61 gramos y tiene un grosor de 5,6 milímetros. Esta ligereza y delgadez permiten llevarlo siempre encima y leer en cualquier lugar.

Capacidades técnicas y características de la pantalla

El Honor Life S3 está equipado con una pantalla E Ink de 3,68 pulgadas, que ofrece una densidad de píxeles de 259 PPI. Además, la pantalla cuenta con tecnología de iluminación suave que reduce significativamente la fatiga visual, incluso durante sesiones de lectura prolongadas. El control del dispositivo se realiza a través de una superficie táctil sensible dedicada.

Aunque parece compacto, el nuevo lector electrónico también muestra buenos resultados en cuanto a autonomía. Según la fuente, el fabricante ha indicado que la batería dura hasta 30 horas en modo de lectura continua, hasta una semana tras una carga completa y hasta 20 días en modo de espera.

Memoria, formatos y política de precios

El proceso de transferencia de libros al dispositivo se realiza a través de la red Wi-Fi 6 rápida, y se utiliza la aplicación Honor Magic Space para descargar archivos. El gadget admite los principales formatos de texto electrónico, incluidos EPUB, PDF, MOBI, DOC, DOCX y TXT. Además, los usuarios tienen la posibilidad de ampliar la memoria interna mediante una tarjeta de memoria TF de hasta 1 TB.

Actualmente, el Honor Life S3 se ha lanzado en el mercado chino con un precio inicial de 359 yuanes. Aún no se ha proporcionado información precisa sobre el lanzamiento de este gadget portátil en el mercado global.