El exdelantero de la selección de Italia, Francesco Totti, afirmó que la victoria en la Copa del Mundo de 2006 no se habría logrado sin su participación. En una entrevista con el Corriere dello Sport, el legendario futbolista reconoció que su participación en el Mundial de Alemania fue el punto de inflexión más importante de su carrera y que extendió su estatus más allá de la ciudad de Roma. Así lo informa Goal.com .

El jugador, que dejó una huella imborrable en la historia del fútbol italiano y del club AS Roma, recordó que este torneo aumentó drásticamente su reputación internacional. El mediapunta, conocido por su lealtad a los Giallorossi, expresó su convicción de que su contribución jugó un papel decisivo en la conquista del título mundial de su país.

Lesión y sacrificio en el campo

Durante la entrevista, Totti señaló con un toque de humor: «Si yo no hubiera jugado, ellos no habrían ganado este trofeo». Según sus palabras, la Copa del Mundo le dio la fuerza para demostrar su valía y convertirse en una figura importante fuera de Roma. Si solo hubiera ganado competiciones locales, su fama se habría limitado a la capital italiana.

Sin embargo, las afirmaciones del jugador no carecen de fundamento. Tras sufrir una fractura en el tobillo izquierdo en febrero de 2006 y someterse a una compleja cirugía, Totti luchó arduamente para regresar antes del Mundial de verano. A pesar de no estar al 100% físicamente, disputó seis de los siete partidos del equipo dirigido por el entrenador Marcello Lippi.

Rendimiento efectivo en el torneo

Aunque jugó apenas al 40 % de su capacidad física, Francesco Totti anotó 1 gol y dio 4 asistencias durante el torneo. Con estas cifras, se convirtió en el mejor asistente de la competición y contribuyó enormemente al éxito del equipo.

Asimismo, el futbolista recordó que alcanzó el punto máximo de su carrera entre 2001 y 2008. En su opinión, su nivel de juego y condición física de aquel entonces eran tan altos que suponían un desafío incluso para sus rivales.