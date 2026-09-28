Detectado un fallo en algunos smartphones iPhone 18 Pro

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Detectado un fallo en algunos smartphones iPhone 18 Pro

Los problemas técnicos que enfrentan los usuarios al utilizar dispositivos insignia de nueva generación siempre generan debates en el mundo de la tecnología. Según informa el sitio ixbt.com, recientemente, algunos iPhone 18 Pro se quejan de fallos inesperados en el funcionamiento de la función de reconocimiento facial. Así lo informa Ixbt.com en un reporte.

Según los informes difundidos en redes sociales, estos smartphones se bloquean repentinamente cuando fallan al reconocer el rostro del usuario y luego se reinician automáticamente. Esta situación causa inconvenientes en el uso diario y genera preguntas legítimas entre los usuarios.

Causas del problema y respuesta oficial

Los expertos señalan que es habitual observar diversos errores de software menores en los meses posteriores al lanzamiento de nuevos dispositivos móviles al mercado. Estos fallos suelen estar relacionados con escenarios de uso específicos y requieren tiempo para ser solucionados.

A finales de septiembre, Apple confirmó que los representantes del servicio de soporte oficial han recibido reportes sobre este problema. Según los estudios iniciales realizados por los especialistas de la compañía, se determinó que el fallo no reside en el hardware, sino en el software del sistema.

Planes futuros

Actualmente, toda la información sobre el error ocurrido ha sido enviada al departamento de ingeniería de la empresa. Los desarrolladores están trabajando activamente para solucionar este problema.

Se espera que los bloqueos durante el reconocimiento facial y los reinicios automáticos se resuelvan por completo mediante la próxima actualización del sistema operativo. Se recomienda a los usuarios esperar la actualización del sistema para restablecer un funcionamiento estable.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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