Uzbekistán doblega a la India y España es derrotada: todos los resultados de la ronda 6

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Uzbekistán doblega a la India y España es derrotada: todos los resultados de la ronda 6

La decisiva sexta ronda de la 46.ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, marcó un punto de inflexión. En el duelo central masculino, el equipo nacional de Uzbekistán logró una victoria crucial al derrotar a la India, gran favorita del torneo, por 2,5 a 1,5. Tras las tablas de Abdusattorov, Sindarov y Vohidov, la victoria de Nodirbek Yakubboyev sobre Nihal Sarin aseguró el éxito colectivo.

La segunda gran sorpresa del día la protagonizó el equipo juvenil «Uzbekistán-2»: nuestros compatriotas vencieron a la potente España por 2,5 a 1,5. En la categoría femenina, aunque nuestro equipo principal no pudo superar a las experimentadas grandes maestras de Georgia (0,5 : 3,5), nuestros segundo y tercer equipos lograron victorias contundentes ante Macedonia del Norte (3,5 : 0,5) y Suecia (2,5 : 1,5). ¿Cómo queda la lucha por las medallas tras esta ronda?

«La caída del gigante indio y la fuerza de la juventud»: los 5 puntos clave de la ronda 6

Los eventos y resultados más destacados de esta jornada histórica en Samarcanda:

  • El equipo principal de la India, derrotado: La India, con sus estrellas del ranking mundial (Gukesh, Praggnanandhaa, Erigaisi), cae 1,5 : 2,5 ante Uzbekistán en un enfrentamiento decisivo;

  • Nodirbek Yakubboyev, héroe del encuentro: Al derrotar a Nihal Sarin en el tercer tablero (1:0), Yakubboyev infundió a Uzbekistán un espíritu de campeón;

  • Sensación de «Uzbekistán-2» ante España: Abdimalik Abdisalimov venció a Maksim Chigayev (1:0) y, con tres tablas en los otros tableros, España fue derrotada por 2,5 : 1,5;

  • Lucha intensa en la categoría femenina: Nuestro equipo principal perdió ante Georgia 0,5 : 3,5 (el único medio punto fue para Afruza Khamdamova), pero los equipos Uzbekistán-2 y 3 ganaron;

  • Nuestras chicas vencieron a Suecia y Macedonia del Norte: Las partidas de Nilufar Yakubbayeva, Marjona Malikova, Barchinoy Shokirjonova y Ozoda Shahzodova, quien venció a Anna Cramling, fueron las joyas de la ronda.

46.ª Olimpiada de Ajedrez (Samarcanda): informe completo de la ronda 6

Los resultados de todos los encuentros de los equipos masculinos y femeninos de Uzbekistán:

Enfrentamientos

Resultado

Resultados decisivos en los tableros

Estado del encuentro

Uzbekistán — India (Hombres)

2,5 : 1,5

N. Yakubboyev 1:0 N. Sarin; N. Abdusattorov 0,5:0,5; J. Sindarov 0,5:0,5; Sh. Vohidov 0,5:0,5

Victoria histórica

España — Uzbekistán-2 (Hombres)

1,5 : 2,5

A. Abdisalimov 1:0 M. Chigayev; J. Vahidov, M. Suyarov, H. Begmuratov — tablas

Gran sorpresa

Australia — Uzbekistán-3 (Hombres)

2,5 : 1,5

A. Omonov 1:0 D. Smerdon; S. Saydaliyev 0,5:0,5

Derrota ajustada

Georgia — Uzbekistán (Mujeres)

3,5 : 0,5

A. Khamdamova 0,5:0,5 N. Dzagnidze

Derrota

Macedonia del Norte — Uzbekistán-2 (Mujeres)

0,5 : 3,5

N. Yakubbayeva (1:0), M. Malikova (1:0), M. Khalilova (1:0), A. Salimova (0,5:0,5)

Gran victoria

Suecia — Uzbekistán-3 (Mujeres)

1,5 : 2,5

B. Shokirjonova (1:0), O. Shahzodova 1:0 A. Cramling; M. Bobomurodova (0,5:0,5)

Victoria con carácter

Análisis ajedrecístico: ¿Por qué la ronda 6 fue decisiva?

Conclusiones de grandes maestros y expertos:

  • La caída del muro indio: La India era la favorita al oro; esta victoria coloca a Uzbekistán en la cima de la tabla.

  • La profundidad de la reserva uzbeka: La victoria de nuestro segundo equipo ante España demuestra nuestra competitividad.

  • Lección de experiencia femenina: Georgia es una escuela legendaria; esta derrota es una experiencia valiosa para nuestras jóvenes.

  • El talento de Ozoda Shahzodova: Su victoria ante Anna Cramling fue uno de los momentos más comentados de la ronda.

La ronda 6 en Samarcanda confirmó que los equipos de Uzbekistán son serios aspirantes al oro.

¿Crees que nuestros equipos pueden subir al podio? ¡Comparte tus análisis sobre estas hazañas históricas!

46.ª Olimpiada de AjedrezNodirbek YakubboyevEquipo de Uzbekistán-2Equipo de España de ajedrezSamarcanda
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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