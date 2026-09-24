Primera derrota en las Olimpiadas: Uzbekistán cae ante Alemania en la 8ª ronda
La 8ª ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, ofreció a los aficionados y expertos una intensidad sin precedentes y dramas inesperados. Tras registrar un 100% de efectividad en las 7 primeras rondas y mantenerse como líder, el equipo nacional masculino de Uzbekistán tuvo que aceptar su primera derrota en esta Olimpiada.
En un duelo extremadamente difícil contra Alemania, a pesar de la brillante victoria de Javokhir Sindarov sobre Matthias Bluebaum, las victorias de los hermanos Frederik y Rasmus Svane dieron a los visitantes un triunfo de 2,5 : 1,5; el empate de Nodirbek Abdusattorov en el 1er tablero contra Vincent Keymer no fue suficiente para equilibrar la balanza.
Sin embargo, esta ronda también trajo una inmensa alegría a los aficionados uzbekos: el equipo femenino principal de Uzbekistán, liderado por Afruza Khamdamova, derrotó a la potente selección de los Países Bajos por 3:1, mientras que el equipo masculino Uzbekistán-2, formado por jóvenes talentos, protagonizó una de las sorpresas de la ronda al vencer a Inglaterra, compuesta por grandes maestros de renombre, por 2,5 : 1,5.
¿Qué salió mal en el duelo contra Alemania tras una racha perfecta de 7 rondas, qué esperanza brindan las actuaciones de Sindarov y Khamdamova a nuestros equipos y cuáles son nuestras posibilidades de medalla antes de las tres rondas finales decisivas?
«Primera derrota, triunfo de las chicas y derrota de Inglaterra»: 5 puntos clave de la 8ª ronda
En Samarcanda, de la 46ª Olimpiada, los eventos y resultados más importantes de la 8ª ronda:
Primera derrota y pausa: Tras una racha de 7 victorias consecutivas, el equipo principal de Uzbekistán perdió por la mínima ante Alemania (1,5 : 2,5);
Brillante clase magistral de Javokhir Sindarov: Al derrotar al gran maestro Matthias Bluebaum en el 2º tablero, Sindarov mejoró su ranking personal y sigue siendo uno de los jugadores más fiables del torneo;
Victoria femenina liderada por Afruza Khamdamova: Nuestras chicas derrotaron a los Países Bajos por 3:1, dando un paso importante hacia el podio;
La «sensación Inglaterra» de Uzbekistán-2: El equipo de Inglaterra, con gigantes experimentados como Michael Adams, fue derrotado por nuestros representantes gracias a la victoria de Humoyun Begmuratov (2,5 : 1,5);
La intriga por las medallas está en su punto máximo: Tras la 8ª ronda, la lucha por el liderato se ha intensificado y las 3 rondas restantes determinarán al campeón.
Samarcanda-2026: Registro detallado de resultados de la 8ª ronda por tablero
Protocolos completos de todos nuestros equipos masculinos y femeninos:
Encuentros de equipos masculinos
Emparejamientos
Tableros y duelos
Resultado
Importancia del encuentro
Alemania – Uzbekistán-1
(Final: 2,5 : 1,5)
Vincent Keymer — Nodirbek Abdusattorov
0,5 : 0,5
Empate tenso entre grandes maestros en el 1er tablero
Javokhir Sindarov — Matthias Bluebaum
1 : 0
Ataque posicional y victoria perfecta de Sindarov
Frederik Svane — Nodirbek Yakubboev
1 : 0
Juego activo y superioridad táctica del rival
Shamsiddin Vokhidov — Rasmus Svane
0 : 1
Tensión en apuros de tiempo y pérdida de puntos
Inglaterra – Uzbekistán-2
(Final: 1,5 : 2,5)
Michael Adams — Jahongir Vakhidov
0,5 : 0,5
Defensa sólida y tablas contra el legendario Adams
Abdimalik Adisalimov — Maroroa Gavain
0,5 : 0,5
Medio punto importante en una posición igualada
Luke McShane — Muhammadzohid Suyarov
0,5 : 0,5
Empate obtenido en un combate activo
Humoyun Begmuratov — Daniel Fernandez
1 : 0
¡Victoria de oro de Begmuratov que decide el encuentro!
Uzbekistán-3 – Suiza
(Final: 1 : 3)
Saidakbar Saydaliev — Sebastian Bogner
0 : 1
Superioridad del experimentado líder suizo
Bahrom Bahrillaev — Nico Georgiadis
0,5 : 0,5
Igualdad de fuerzas en el 2º tablero
Almas Rakhmatullaev — Li Min Peng
0 : 1
Superioridad del rival en un final complejo
Fabian Baenziger — Muhammadali Abdurahmonov
0,5 : 0,5
Empate combativo en un duelo sin concesiones
Encuentros de equipos femeninos
Emparejamientos
Tableros y duelos
Resultado
Importancia del encuentro
Países Bajos – Uzbekistán-1
(Final: 1 : 3)
Eline Roebers — Afruza Khamdamova
0 : 1
¡Victoria increíble de Afruza en el 1er tablero!
Umida Omonova — Peng Zhaoqin
0 : 1
Triunfo de la veterana neerlandesa de origen chino
Machteld van Foreest — Nilufarxon Imomqoziyeva
0 : 1
Combinación precisa y victoria limpia de Imomqoziyeva
Guldona Karimova — Anna-Maja Kazarian
1 : 0
Juego decidido de Karimova que sella la victoria
Cuba – Uzbekistán-2
(Final: 3 : 1)
Maritza Arribas — Nilufar Yakubbaeva
1 : 0
Victoria de la líder cubana en el 1er tablero
Marjona Malikova — Yerisbel Miranda
0,5 : 0,5
Resistencia sólida y empate merecido
Yaniet Marrero — Madinabonu Halilova
0,5 : 0,5
Defensa estable y medio punto
Asal Salimova — Ineymig Hernandez
0 : 1
Punto marcado por las cubanas en el último tablero
Jamaica – Uzbekistán (adicional)
(Final: 1 : 3)
Adani Clarke — Zilola Aktamova
0 : 1
Victoria convincente de Aktamova
Maftuna Bobomurodova — Rachel Miller
1 : 0
Ataque devastador de Bobomurodova
Kaia Gayle — Shohina Ahmedova
0 : 1
Dominio total de Ahmedova sobre su rival
Barchinoy Shokirjonova — Gabriela Watson
0 : 1
Único punto para la representante de Jamaica
Análisis del torneo: ¿cuál es la situación tras la derrota ante Alemania y qué nos espera?
Conclusiones de analistas internacionales y grandes maestros:
«Una derrota no es una tragedia»: En un maratón difícil de 11 rondas como la Olimpiada, incluso los equipos más poderosos tropiezan; en la Olimpiada de Chennai 2022, cuando fuimos campeones, nuestro equipo también pasó por empates difíciles; Alemania posee hoy una generación joven y muy fuerte (Keymer, los hermanos Svane), que llegó muy bien preparada;
La forma de campeón de Javokhir Sindarov: Sindarov es el jugador más fiable de toda la competición; su victoria aplastante contra un defensor renombrado como Bluebaum demuestra que está en el pico de su forma mental y táctica;
El fenómeno Afruza Khamdamova: La victoria de Afruza en el 1er tablero contra la fuerte Eline Roebers elevó considerablemente la moral de nuestro equipo femenino; la victoria por 3:1 contra una gran potencia europea como los Países Bajos creó una inmensa oportunidad para que nuestras mujeres suban al podio olímpico por primera vez en la historia;
El coraje del equipo Uzbekistán-2: Derrotar al equipo de Inglaterra liderado por Michael Adams demuestra la fuerza de nuestra reserva y muestra que se han formado dos equipos olímpicos de fuerza igual en nuestro país;
Las 3 últimas rondas — final de oro: Ahora, nuestro equipo masculino debe sacar las conclusiones correctas de esta derrota y dar todo su potencial en las rondas 9, 10 y 11; en el sistema suizo, la pérdida de puntos entre los principales competidores permitirá a Uzbekistán volver al primer puesto.
¡La lucha continúa en Samarcanda y la batalla por el título está en su apogeo!
¿Cree que el equipo masculino de Uzbekistán podrá, tras esta derrota inesperada, vencer a todos sus rivales en las 3 rondas restantes y defender su título olímpico? ¿Cómo evalúa la victoria por 3:1 de nuestras chicas contra los Países Bajos? ¡Deje sus comentarios y palabras de ánimo para nuestros jugadores, y comparta este análisis histórico con todos los apasionados del ajedrez!
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