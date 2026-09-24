Primera derrota en las Olimpiadas: Uzbekistán cae ante Alemania en la 8ª ronda

·30·Deportes
Primera derrota en las Olimpiadas: Uzbekistán cae ante Alemania en la 8ª ronda

La 8ª ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, ofreció a los aficionados y expertos una intensidad sin precedentes y dramas inesperados. Tras registrar un 100% de efectividad en las 7 primeras rondas y mantenerse como líder, el equipo nacional masculino de Uzbekistán tuvo que aceptar su primera derrota en esta Olimpiada.

En un duelo extremadamente difícil contra Alemania, a pesar de la brillante victoria de Javokhir Sindarov sobre Matthias Bluebaum, las victorias de los hermanos Frederik y Rasmus Svane dieron a los visitantes un triunfo de 2,5 : 1,5; el empate de Nodirbek Abdusattorov en el 1er tablero contra Vincent Keymer no fue suficiente para equilibrar la balanza.

Sin embargo, esta ronda también trajo una inmensa alegría a los aficionados uzbekos: el equipo femenino principal de Uzbekistán, liderado por Afruza Khamdamova, derrotó a la potente selección de los Países Bajos por 3:1, mientras que el equipo masculino Uzbekistán-2, formado por jóvenes talentos, protagonizó una de las sorpresas de la ronda al vencer a Inglaterra, compuesta por grandes maestros de renombre, por 2,5 : 1,5.

¿Qué salió mal en el duelo contra Alemania tras una racha perfecta de 7 rondas, qué esperanza brindan las actuaciones de Sindarov y Khamdamova a nuestros equipos y cuáles son nuestras posibilidades de medalla antes de las tres rondas finales decisivas?

«Primera derrota, triunfo de las chicas y derrota de Inglaterra»: 5 puntos clave de la 8ª ronda

En Samarcanda, de la 46ª Olimpiada, los eventos y resultados más importantes de la 8ª ronda:

  • Primera derrota y pausa: Tras una racha de 7 victorias consecutivas, el equipo principal de Uzbekistán perdió por la mínima ante Alemania (1,5 : 2,5);

  • Brillante clase magistral de Javokhir Sindarov: Al derrotar al gran maestro Matthias Bluebaum en el 2º tablero, Sindarov mejoró su ranking personal y sigue siendo uno de los jugadores más fiables del torneo;

  • Victoria femenina liderada por Afruza Khamdamova: Nuestras chicas derrotaron a los Países Bajos por 3:1, dando un paso importante hacia el podio;

  • La «sensación Inglaterra» de Uzbekistán-2: El equipo de Inglaterra, con gigantes experimentados como Michael Adams, fue derrotado por nuestros representantes gracias a la victoria de Humoyun Begmuratov (2,5 : 1,5);

  • La intriga por las medallas está en su punto máximo: Tras la 8ª ronda, la lucha por el liderato se ha intensificado y las 3 rondas restantes determinarán al campeón.

Primera derrota en las Olimpiadas: Uzbekistán cae ante Alemania en la 8ª ronda

Samarcanda-2026: Registro detallado de resultados de la 8ª ronda por tablero

Protocolos completos de todos nuestros equipos masculinos y femeninos:

Encuentros de equipos masculinos

Emparejamientos

Tableros y duelos

Resultado

Importancia del encuentro

Alemania – Uzbekistán-1

(Final: 2,5 : 1,5)

Vincent Keymer — Nodirbek Abdusattorov

0,5 : 0,5

Empate tenso entre grandes maestros en el 1er tablero

Javokhir Sindarov — Matthias Bluebaum

1 : 0

Ataque posicional y victoria perfecta de Sindarov

Frederik Svane — Nodirbek Yakubboev

1 : 0

Juego activo y superioridad táctica del rival

Shamsiddin Vokhidov — Rasmus Svane

0 : 1

Tensión en apuros de tiempo y pérdida de puntos

Inglaterra – Uzbekistán-2

(Final: 1,5 : 2,5)

Michael Adams — Jahongir Vakhidov

0,5 : 0,5

Defensa sólida y tablas contra el legendario Adams

Abdimalik Adisalimov — Maroroa Gavain

0,5 : 0,5

Medio punto importante en una posición igualada

Luke McShane — Muhammadzohid Suyarov

0,5 : 0,5

Empate obtenido en un combate activo

Humoyun Begmuratov — Daniel Fernandez

1 : 0

¡Victoria de oro de Begmuratov que decide el encuentro!

Uzbekistán-3 – Suiza

(Final: 1 : 3)

Saidakbar Saydaliev — Sebastian Bogner

0 : 1

Superioridad del experimentado líder suizo

Bahrom Bahrillaev — Nico Georgiadis

0,5 : 0,5

Igualdad de fuerzas en el 2º tablero

Almas Rakhmatullaev — Li Min Peng

0 : 1

Superioridad del rival en un final complejo

Fabian Baenziger — Muhammadali Abdurahmonov

0,5 : 0,5

Empate combativo en un duelo sin concesiones

Encuentros de equipos femeninos

Emparejamientos

Tableros y duelos

Resultado

Importancia del encuentro

Países Bajos – Uzbekistán-1

(Final: 1 : 3)

Eline Roebers — Afruza Khamdamova

0 : 1

¡Victoria increíble de Afruza en el 1er tablero!

Umida Omonova — Peng Zhaoqin

0 : 1

Triunfo de la veterana neerlandesa de origen chino

Machteld van Foreest — Nilufarxon Imomqoziyeva

0 : 1

Combinación precisa y victoria limpia de Imomqoziyeva

Guldona Karimova — Anna-Maja Kazarian

1 : 0

Juego decidido de Karimova que sella la victoria

Cuba – Uzbekistán-2

(Final: 3 : 1)

Maritza Arribas — Nilufar Yakubbaeva

1 : 0

Victoria de la líder cubana en el 1er tablero

Marjona Malikova — Yerisbel Miranda

0,5 : 0,5

Resistencia sólida y empate merecido

Yaniet Marrero — Madinabonu Halilova

0,5 : 0,5

Defensa estable y medio punto

Asal Salimova — Ineymig Hernandez

0 : 1

Punto marcado por las cubanas en el último tablero

Jamaica – Uzbekistán (adicional)

(Final: 1 : 3)

Adani Clarke — Zilola Aktamova

0 : 1

Victoria convincente de Aktamova

Maftuna Bobomurodova — Rachel Miller

1 : 0

Ataque devastador de Bobomurodova

Kaia Gayle — Shohina Ahmedova

0 : 1

Dominio total de Ahmedova sobre su rival

Barchinoy Shokirjonova — Gabriela Watson

0 : 1

Único punto para la representante de Jamaica

Primera derrota en las Olimpiadas: Uzbekistán cae ante Alemania en la 8ª rondaPrimera derrota en las Olimpiadas: Uzbekistán cae ante Alemania en la 8ª ronda

Análisis del torneo: ¿cuál es la situación tras la derrota ante Alemania y qué nos espera?

Conclusiones de analistas internacionales y grandes maestros:

  • «Una derrota no es una tragedia»: En un maratón difícil de 11 rondas como la Olimpiada, incluso los equipos más poderosos tropiezan; en la Olimpiada de Chennai 2022, cuando fuimos campeones, nuestro equipo también pasó por empates difíciles; Alemania posee hoy una generación joven y muy fuerte (Keymer, los hermanos Svane), que llegó muy bien preparada;

  • La forma de campeón de Javokhir Sindarov: Sindarov es el jugador más fiable de toda la competición; su victoria aplastante contra un defensor renombrado como Bluebaum demuestra que está en el pico de su forma mental y táctica;

  • El fenómeno Afruza Khamdamova: La victoria de Afruza en el 1er tablero contra la fuerte Eline Roebers elevó considerablemente la moral de nuestro equipo femenino; la victoria por 3:1 contra una gran potencia europea como los Países Bajos creó una inmensa oportunidad para que nuestras mujeres suban al podio olímpico por primera vez en la historia;

  • El coraje del equipo Uzbekistán-2: Derrotar al equipo de Inglaterra liderado por Michael Adams demuestra la fuerza de nuestra reserva y muestra que se han formado dos equipos olímpicos de fuerza igual en nuestro país;

  • Las 3 últimas rondas — final de oro: Ahora, nuestro equipo masculino debe sacar las conclusiones correctas de esta derrota y dar todo su potencial en las rondas 9, 10 y 11; en el sistema suizo, la pérdida de puntos entre los principales competidores permitirá a Uzbekistán volver al primer puesto.

¡La lucha continúa en Samarcanda y la batalla por el título está en su apogeo!

¿Cree que el equipo masculino de Uzbekistán podrá, tras esta derrota inesperada, vencer a todos sus rivales en las 3 rondas restantes y defender su título olímpico? ¿Cómo evalúa la victoria por 3:1 de nuestras chicas contra los Países Bajos? ¡Deje sus comentarios y palabras de ánimo para nuestros jugadores, y comparta este análisis histórico con todos los apasionados del ajedrez!

46ª Olimpiada de AjedrezSamarcandaJavokhir SindarovAfruza KhamdamovaUzbekistán
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Finaliza la 3ª ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda: Detalles de los encuentrosFinaliza la 3ª ronda de la 46ª Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda: Detalles de los encuentros18 septiembre 22:24Un movimiento increíble: ¡Sindarov sacrifica su dama por 2ª vez y sorprende a los expertos de la FIDE!Un movimiento increíble: ¡Sindarov sacrifica su dama por 2ª vez y sorprende a los expertos de la FIDE!18 septiembre 14:10La llama olímpica se dirige a Samarcanda: Anand entrega la antorcha sagrada a SindarovLa llama olímpica se dirige a Samarcanda: Anand entrega la antorcha sagrada a Sindarov15 septiembre 07:49Resultados completos de la 7ª ronda de la 46ª Olimpiada: Un día histórico para los equipos de UzbekistánResultados completos de la 7ª ronda de la 46ª Olimpiada: Un día histórico para los equipos de UzbekistánAyer 22:59«¡4:0 histórico y triunfo en Samarcanda!»: ¡Los grandes maestros uzbekos aplastan a Hungría!«¡4:0 histórico y triunfo en Samarcanda!»: ¡Los grandes maestros uzbekos aplastan a Hungría!20 septiembre 22:49Declaración importante de Nodirbek Abdusattorov sobre la Olimpiada de Ajedrez en SamarcandaDeclaración importante de Nodirbek Abdusattorov sobre la Olimpiada de Ajedrez en Samarcanda19 septiembre 20:01
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
Abdukodir Khusanov abandona el campo bajo la ovación de los aficionados del Manchester City
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
«¡El debate terminó, Ronaldo ganó!» Piers Morgan hace una declaración contundente tras la salida de Messi
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?
Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?