Cuatro boxeadores uzbekos en semifinales de los Juegos Asiáticos

En las competiciones de boxeo de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, los representantes de Uzbekistán han vuelto a registrar resultados destacados. Tras los combates de cuartos de final, Sitora Turdibekova, To‘rabek Xabibullayev, Shavkatjon Boltayev y Feruza Kazakova se han clasificado para las semifinales.

Durante la jornada, los boxeadores uzbekos participaron en varios combates intensos. Cuatro de ellos lograron la victoria y continúan su lucha por las medallas.

Sitora Turdibekova — 3:2

En la categoría de -60 kg, Sitora Turdibekova se enfrentó a la mongola Namuun Monxor.

Al final de un combate reñido y equilibrado, los jueces declararon ganadora a la boxeadora uzbeka — 3:2.

Ahora, a Turdibekova le espera una rival muy seria en semifinales. Se enfrentará a la campeona olímpica, representante de China Taipéi, Lin Yu Ting .

To‘rabek Xabibullayev gana el derbi de Asia Central

El combate de cuartos de final en la categoría de -90 kg enfrentó a dos boxeadores de Asia Central.

El campeón mundial To‘rabek Xabibullayev se midió contra el representante de Kazajistán, Nurbek Oralbay.

En un combate muy disputado, Xabibullayev ganó por decisión de los jueces con un marcador de 3:2 y avanzó a las semifinales.

Victoria sólida de Shavkatjon Boltayev

En la categoría de -70 kg, Shavkatjon Boltayev compitió contra el representante chino Li Guofen.

El boxeador uzbeko, que se mostró más activo durante el combate, obtuvo una decisión unánime de los jueces — 5:0.

De esta manera, Boltayev también continúa su lucha por las medallas en los Juegos Asiáticos.

Su rival en semifinales será el representante de Kazajistán, To‘rexan Sabirxon .

Feruza Kazakova también en semifinales

En la categoría de -51 kg, Feruza Kazakova subió al ring contra la representante de Corea del Norte, An Kum Byol.

En un combate intenso, Kazakova superó a su rival y ganó por 5:0 .

A la boxeadora uzbeka le espera en semifinales otra rival fuerte: la actual campeona olímpica, la representante china Yu Vu .

La competición termina para Aziza Zokirova

En la categoría de -75 kg, Aziza Zokirova luchó contra la campeona mundial y subcampeona de los Juegos Asiáticos, la kazaja Natalya Bogdanova.

En un reñido enfrentamiento, Zokirova perdió por 1:4 y finalizó su participación en los Juegos Asiáticos en la etapa de cuartos de final.

Ahora toda la atención se centra en las semifinales

Así, cuatro boxeadores de Uzbekistán continúan la lucha por las medallas en las semifinales de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Representarán a Uzbekistán en las semifinales:

Sitora Turdibekova — -60 kg;

Feruza Kazakova — -51 kg;

Shavkatjon Boltayev — -70 kg;

To‘rabek Xabibullayev — -90 kg

en sus respectivas categorías de peso.

La fase de cuartos de final terminó con cuatro victorias y una derrota para los boxeadores uzbekos. Ahora les esperan combates aún más serios en las etapas decisivas de los Juegos Asiáticos.