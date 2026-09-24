Comienza la 8.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez: análisis de todos los duelos

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Comienza la 8.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez: análisis de todos los duelos

La 46.ª Olimpiada de Ajedrez, que se celebra en Samarcanda, entra en su fase más intensa y decisiva: hoy se disputan los encuentros cruciales de la 8.ª ronda que determinarán a los líderes de la competición. La atención de toda la comunidad ajedrecística mundial está puesta especialmente en el primer tablero masculino, donde la selección nacional de Uzbekistán (con negras) se enfrentará a Alemania (con blancas), uno de los equipos más disciplinados y sólidos de Europa.

Tras lograr un heroico empate 2-2 contra Francia en la ronda anterior, nuestro segundo equipo, «Uzbekistán-2», se medirá esta vez a otro gigante mundial: Inglaterra. Nuestro tercer equipo masculino («Uzbekistán-3») se enfrentará al talentoso equipo de Suiza.

Los torneos femeninos también reservan desafíos muy serios para nuestros equipos: tras aplastar a Eslovenia por 3,5-0,5 en la 7.ª ronda, nuestro equipo principal (Uzbekistán-1) se enfrentará a un representante europeo de peso: los Países Bajos, mientras que Uzbekistán-2 se enfrentará a Cuba y Uzbekistán-3 se medirá a Jamaica. Además, se producirán choques importantes como India-Azerbaiyán, Estados Unidos-Serbia y Francia-Irán en las mesas cercanas.

¿Podrán nuestros chicos, liderados por Nodirbek Abdusattorov, romper la defensa de hierro de Alemania?, ¿podrán nuestros jóvenes frenar a Inglaterra y cómo superarán nuestras chicas el obstáculo neerlandés?

«El muro alemán, el examen inglés y el duelo neerlandés»: los 5 puntos clave de la 8.ª ronda

En Samarcanda, los hechos y detalles más importantes de los emparejamientos oficiales de la 8.ª ronda:

  • El combate central en el primer tablero: La selección nacional masculina de Uzbekistán se enfrentará a Alemania, bien situada en la tabla, con las piezas negras;

  • La prueba inglesa para Uzbekistán-2: Nuestro segundo equipo, que sigue dando la sorpresa, se enfrentará a Inglaterra, una de las escuelas más fuertes del mundo;

  • La oportunidad de sumar puntos para Uzbekistán-3: Nuestro tercer equipo masculino se medirá a Suiza;

  • El combate encarnizado de las mujeres contra los Países Bajos: Nuestras chicas, lideradas por Afruza Hamdamova y Gulruhbegim Tohirjonova, pondrán a prueba al sólido equipo de los Países Bajos;

  • Confrontación entre grandes nombres internacionales: La ronda contará con derbis continentales como India-Azerbaiyán y Estados Unidos-Serbia.

Samarcanda-2026: emparejamientos oficiales y calendario de la 8.ª ronda (Pairings Round 8)

Análisis de los rivales oficiales de todos nuestros equipos masculinos y femeninos:

Categoría y tableros

Con blancas (Team White)

Con negras (Team Black)

Importancia principal del encuentro

Hombres: Mesa 1

Alemania (Germany)

Uzbekistán (Uzbekistan)

Duelo por el liderato del torneo y la carrera por el título

Hombres: Mesa 2

Inglaterra (England)

Uzbekistán-2 (Uzbekistan 2)

Superconfrontación de nuestros jóvenes contra los grandes maestros ingleses

Hombres: Mesa 3

Uzbekistán-3 (Uzbekistan 3)

Suiza (Switzerland)

Oportunidad de maximizar los puntos de equipo

Hombres: Otros choques importantes

India, Estados Unidos, China, Francia

Azerbaiyán, Serbia, Polonia, Irán

Combates decisivos por las medallas de la Olimpiada

Mujeres: Mesa 1

Países Bajos (Netherlands)

Uzbekistán (Uzbekistan)

Paso importante hacia el Top 10 mundial

Mujeres: Mesa 2

Cuba (Cuba)

Uzbekistán-2 (Uzbekistan 2)

Lucha contra representantes experimentadas de América Latina

Mujeres: Mesa 3

Jamaica (Jamaica)

Uzbekistán-3 (Uzbekistan 3)

Gran oportunidad para nuestras jóvenes promesas

Mujeres: Otros choques importantes

Kazajistán, Georgia, Bulgaria

India, China, Mongolia

Confrontación entre las favoritas mundiales del ajedrez femenino

Experticia ajedrecística y análisis táctico: ¿por qué la 8.ª ronda decidirá el destino de las medallas?

Conclusiones de los grandes maestros internacionales y expertos:

  • El estilo pragmático de Alemania: Los jugadores alemanes se distinguen por una preparación de apertura profunda y un juego de finales sin errores; jugar con negras contra ellos exigirá una frialdad extrema de Abdusattorov, Sindarov y Yakubboyev;

  • El espíritu sensacional de «Uzbekistán-2»: Nuestro segundo equipo, que frenó a Francia (2-2), ha alcanzado un alto nivel de madurez psicológica; el encuentro contra Inglaterra probará una vez más su lugar en la élite mundial;

  • El potencial ofensivo de nuestro equipo femenino: La victoria de 3,5 puntos contra Eslovenia da una gran confianza a nuestras chicas para el partido contra los Países Bajos;

  • El punto de inflexión del torneo: La 8.ª y 9.ª ronda se consideran las más difíciles de la Olimpiada; cada medio punto (empate) ganado en esta etapa puede determinar al futuro medallista de oro.

Los duelos de Samarcanda ofrecen batallas inolvidables, intensas e históricas, no solo para nuestro país, sino para todos los aficionados al ajedrez del mundo.

En su opinión, ¿con qué marcador vencerá la selección masculina de Uzbekistán a Alemania? ¿Cree que nuestras chicas superarán el obstáculo neerlandés para entrar en la zona de medallas? ¡Deje sus pronósticos y deseos en los comentarios y comparta este importante artículo analítico sobre nuestros equipos nacionales con todos los aficionados al ajedrez!

Samarcanda 2026Olimpiada de AjedrezEquipo de UzbekistánEquipo de AlemaniaEquipo de Inglaterra
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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