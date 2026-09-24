La quinta jornada de los XX Juegos Asiáticos, organizados por las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya, supuso un punto de inflexión estratégico para la delegación deportiva uzbeka. Gracias a los excelentes resultados obtenidos y a las victorias consecutivas logradas en un solo día, nuestros representantes han ascendido en el medallero general hasta la 5ª posición absoluta ! Nuestra delegación cuenta actualmente con 6 medallas de oro, 12 de plata y 8 de bronce, un total de 26 medallas .

Tras superar a la República Islámica de Irán (6 oro, 10 plata, 4 bronce — total 20), nuestro competidor directo en calidad y número total de medallas, gracias a nuestra superioridad en platas y bronces, nuestros atletas acechan ahora al equipo de Kazajistán (8 oro, 8 plata, 9 bronce — total 25), que ocupa actualmente la 4ª posición. El podio lo completan China (80 oro), Japón, país anfitrión (20 oro), y Corea del Sur (10 oro). Cabe destacar que, en cuanto al total de medallas, Uzbekistán, con 26 unidades, no solo figura en el top 5 continental, sino que ya ha superado a Kazajistán, 4º, en número total (26 frente a 25) !

¿Cómo se logró este salto en la quinta jornada, cómo las próximas pruebas de combate llevarán a Uzbekistán al 4º puesto y hacia dónde se dirige la lucha en el top 10?

« 5º puesto, 26 medallas y superioridad sobre Irán »: Los 5 puntos clave de la tabla de la quinta jornada

Datos estadísticos más importantes del medallero oficial de « Aichi-Nagoya-2026 » :

Regreso a la élite del TOP-5 asiático : El equipo de Uzbekistán ocupa oficialmente la 5ª posición con 6 medallas de oro, 12 de plata y 8 de bronce ;

Irán superado : Aunque el número de oros es igual (6 cada uno), nuestros representantes relegaron a Irán, rival principal, al 6º puesto gracias a sus 12 medallas de plata ;

Lucha encarnizada por el 4º puesto con Kazajistán : El vecino Kazajistán cuenta con 8 medallas de oro, pero Uzbekistán les ha superado en el número total de medallas con 26 unidades (frente a las 25 de Kazajistán) ;

Hegemonía del trío de cabeza : China (130 en total), Japón (91) y Corea del Sur (50) controlan firmemente los podios ;

Posición de los países de Asia Central : Además de Uzbekistán (5º) y Kazajistán (4º), Tayikistán también figura en el top 20 en la 13ª posición con 2 medallas de oro.

« Aichi-Nagoya-2026 » : Clasificación del TOP-10 y de los equipos de Asia Central tras la quinta jornada

Estadísticas completas de las medallas de los mejores equipos de la competición :

Puesto País / Nombre del equipo Oro Plata Bronce Total 1 China (People's Republic of China) 80 30 20 130 2 Japón (Japan) 20 34 37 91 3 Corea del Sur (Republic of Korea) 10 12 28 50 4 Kazajistán (Kazakhstan) 8 8 9 25 5 Uzbekistán (Uzbekistan) 6 12 8 26 6 Irán (Islamic Republic of Iran) 6 10 4 20 7 Tailandia (Thailand) 5 4 7 16 8 Hong Kong (Hong Kong, China) 4 10 9 23 9 Corea del Norte (DPR Korea) 3 3 3 9 10 Baréin (Bahrain) 3 2 0 5 ... ... ... ... ... ... =13 Tayikistán (Tajikistan) 2 1 1 4

Expertise deportiva y análisis : ¿Por qué Uzbekistán es el favorito para el 4º puesto ?

Conclusiones de los comentaristas deportivos internacionales y analistas :

12 medallas de plata — una inmensa reserva de potencia : Las 12 medallas de plata de Uzbekistán significan que nuestros atletas están llegando a las finales en casi todas las disciplinas ; esta experiencia en finales aumenta considerablemente la probabilidad de convertirlas en oro en los próximos días ;

Las principales « minas de oro » aún están por llegar : El remo, el tiro y la gimnasia cumplieron perfectamente su misión ; por delante esperan el boxeo, la lucha libre y grecorromana, el judo, el sambo y el taekwondo, donde se espera una dominación absoluta de Uzbekistán ; los oros esperados en estas disciplinas permitirán cerrar rápidamente la brecha de 2 medallas de oro con Kazajistán y hacerse con el 4º puesto ;

Carrera principal con Irán : Aunque Irán es nuestro principal competidor en halterofilia y lucha, el hecho de que Uzbekistán empiece también a ganar medallas de oro en natación y atletismo nos da la ventaja de sumar puntos en un frente más amplio que nuestro rival ;

En el top 4 por número total de medallas : En número total de medallas, Uzbekistán (26) ya ha superado a Kazajistán (25) ; esto demuestra que la delegación llegó a la competición con una preparación compleja de alto nivel.

La quinta jornada de los Juegos « Aichi-Nagoya-2026 » ha demostrado una vez más que la delegación deportiva uzbeka está al mismo nivel que los gigantes asiáticos.

En su opinión, tras las próximas pruebas de boxeo y judo, ¿podrá la delegación uzbeka superar a Kazajistán y conseguir el 4º puesto ? ¿Cómo valora las 26 medallas y el 5º puesto actuales de nuestros atletas ? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este importante análisis dedicado al glorioso camino de nuestro equipo nacional con todos los aficionados al deporte !