El smartphone Vivo X500 Pro sale a la venta en el mercado chino

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El smartphone Vivo X500 Pro sale a la venta en el mercado chino

Según Ixbt.com, Vivo ha iniciado oficialmente la venta de su nuevo dispositivo insignia, el smartphone Vivo X500 Pro, en el mercado chino. Este gadget avanzado está diseñado para usuarios que buscan tecnologías modernas y alto rendimiento, destacando por ser el primero en el mercado mundial en equipar el procesador más reciente y sistemas ópticos de vanguardia. Así lo informa Ixbt.com en su reporte.

El informe destaca que el nuevo dispositivo es el primero en el mundo en funcionar basado en el sistema en chip insignia Dimensity 9600 Pro. Este procesador permite al smartphone ejecutar las tareas más exigentes sin dificultades y garantiza la eficiencia energética.

Precios y tipos de memoria

El precio inicial del modelo Vivo X500 Pro en el mercado chino es de 6499 yuanes. Esta cifra corresponde a la versión base con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Para quienes buscan las máximas capacidades, se ha preparado una configuración superior con 16 GB de RAM y 1 TB de almacenamiento, valorada en 8999 yuanes.

Pantalla y capacidades visuales

El smartphone cuenta con una pantalla de 6,36 pulgadas basada en el material fluorescente Q11 de BOE. La tecnología LTPO 8T admite una frecuencia de actualización adaptativa de hasta 144 Hz, un brillo de hardware mínimo de 1 nit, además de compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y polarización circular 2.0.

En cuanto a las capacidades ópticas, el dispositivo también muestra resultados elevados. La cámara principal Zeiss Ultra Dynamic cuenta con tecnología VCS 4.0 y revestimiento Zeiss T*. Además, el modelo es el primer dispositivo con el sensor BlueTouch 900 que ofrece un rango dinámico de hasta 17 EV. El sistema de cámara utiliza un superteleobjetivo Zeiss APO con sensor Blueprint x Sony LYTIA 610 y una distancia focal de 85 mm.

Equipado con una fuente de energía robusta, el Vivo X500 Pro cuenta con una batería de 6510 mAh. La batería admite tecnologías de carga rápida por cable de 90 W y carga rápida inalámbrica de 40 W. El dispositivo se ofrece a los compradores en cuatro variantes de color.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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