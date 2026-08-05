Diyora Keldiyorova vuelve al tatami: ¿se acerca un gran regreso?

Diyora Keldiyorova, ausente de las competiciones desde los Juegos Olímpicos de París, ha dado un paso importante hacia su regreso al alto nivel. La campeona olímpica se prepara junto a los mejores judocas del mundo en un campamento internacional en Izola, Eslovenia.

Todavía no se sabe en qué competición volverá al tatami. Sin embargo, su paso de los entrenamientos individuales a la concentración conjunta demuestra que el proceso de regreso tras una larga pausa ha entrado en una nueva etapa.

En el mismo tatami que las estrellas del judo mundial

Judocas de alto nivel procedentes de distintos países participan en la concentración de Izola. Este tipo de entrenamientos permite probar técnicas, hacer combates de práctica con rivales de estilos variados y prepararse en condiciones cercanas al ritmo de competición.

Esta concentración tiene una importancia especial para la líder de la selección de Uzbekistán. Keldiyorova no ha disputado combates oficiales durante mucho tiempo y ahora debe recuperar no solo su condición física, sino también el ritmo competitivo sobre el tatami.

Diyora ganó la categoría de −52 kg en los Juegos Olímpicos de París 2024 y se convirtió en la primera campeona olímpica de la historia del judo femenino uzbeko.

De los entrenamientos individuales a la concentración conjunta

Después de los Juegos de París, Keldiyorova fue madre y regresó a los entrenamientos tras una pausa de casi dos años. Al principio, se preparó con un programa individual, sin apresurarse a incorporarse a las concentraciones de la selección nacional.

En abril, la deportista confirmó que estaba regresando al alto nivel y señaló que todavía no podía decir con exactitud cuál sería su primera competición.

«Si consigo recuperar mi forma deportiva, podría intentar participar en los Juegos Asiáticos. Si no llego a tiempo, tengo la intención de competir en algún torneo posterior», declaró Keldiyorova.

Ahora, su incorporación a los entrenamientos conjuntos de la concentración internacional indica que su plan de preparación avanza de forma constante. Sin embargo, esto todavía no significa que vaya a participar necesariamente en una de las próximas competiciones.

Dos grandes competiciones por delante

En el calendario de 2026 destacan dos grandes competiciones para Keldiyorova.

Los XX Juegos Asiáticos de Verano se celebrarán del 19 de septiembre al 4 de octubre en la prefectura de Aichi y la ciudad de Nagoya, en Japón. El judo también forma parte del programa.

Poco después, Bakú acogerá el Campeonato Mundial de Judo del 4 al 11 de octubre. Las pruebas individuales están previstas del 4 al 10 de octubre, mientras que la competición por equipos mixtos se disputará el 11 de octubre.

El calendario es extremadamente exigente. Por ello, la elección de la competición dependerá de la preparación física de la deportista, la decisión de los entrenadores y su proceso de recuperación.

Hay una tarea más importante que el primer regreso

Volver a competir con el estatus de campeona olímpica supone una gran presión para cualquier deportista. No sería justo esperar que Keldiyorova repita sus resultados anteriores desde su primer combate.

La prioridad ahora es volver al tatami en buenas condiciones, recuperar gradualmente la experiencia competitiva y construir una base sólida para el ciclo olímpico de Los Ángeles 2028.

La concentración de Izola no es un simple entrenamiento más en este camino. Podría ser una de las señales más importantes del comienzo de un nuevo capítulo en la carrera de Diyora Keldiyorova. ¡Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!