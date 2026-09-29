La selección femenina de Italia se prepara para los playoffs de clasificación al Mundial

La selección nacional femenina de fútbol de Italia comienza su preparación para los partidos de la primera ronda de los playoffs de clasificación para la Copa del Mundo que se celebrará en Brasil. Tras terminar segundas en su grupo por detrás de Dinamarca y perder la clasificación directa, las pupilas de Andrea Sonchin deben ahora superar la fase de playoffs para obtener su billete al Mundial. Los objetivos del equipo y los cambios en la plantilla están bajo la atención de los aficionados. Así lo informa Goal.com informa .

Se ha comunicado que la selección de Italia se enfrentará a Bielorrusia, que ocupa el puesto 52 en el ranking FIFA, en la primera ronda de los playoffs. El partido de ida de esta eliminatoria a doble partido se disputará el 9 de octubre en el estadio David Petriashvili de Tiflis, Georgia, como sede neutral. El partido de vuelta se organizará el 13 de octubre en el estadio Artemio Franchi de Florencia. Este encuentro se ha programado en Tiflis debido a que la Federación de Fútbol de Bielorrusia se ve obligada a disputar sus partidos como local en sedes neutrales desde 2022.

El regreso de jugadoras experimentadas

El seleccionador Andrea Sonchin ha convocado a 28 jugadoras para la concentración que comenzará en la base de Coverciano antes de estos partidos. Destaca el regreso de Martina Rosucci y Annamaria Serturini tras una larga ausencia. En particular, Annamaria Serturini vuelve tras una grave lesión de rodilla (rotura de ligamentos cruzados). Astrid Gilardi y Elisa Polli también han recibido la llamada de la selección.

Según la Federación Italiana de Fútbol, el equipo entrenará en el Centro Técnico Federal de Coverciano hasta el 7 de octubre, tras lo cual viajará a la capital georgiana. El 10 de octubre por la mañana, las jugadoras regresarán a Florencia para continuar la preparación del partido de vuelta en el estadio Artemio Franchi. Este estadio siempre ha sido un talismán para las italianas, donde anteriormente se lograron grandes victorias contra Portugal e Israel.

Las fases decisivas por delante

Si la selección italiana supera el obstáculo de Bielorrusia, se enfrentará a principios de diciembre al ganador del playoff entre Finlandia y Serbia en una eliminatoria decisiva. 32 selecciones europeas compiten por las siete últimas plazas para el Mundial, que se celebrará por primera vez en Sudamérica, además de un puesto en el playoff intercontinental. Cabe destacar que, a diferencia de la fase de grupos, en esta Copa del Mundo se utilizará el sistema VAR.

La plantilla ampliada de la selección italiana convocada para esta concentración está compuesta por las siguientes jugadoras: