Cuatro de nuestros boxeadores suben al ring por un lugar en la final: horarios confirmados

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Cuatro de nuestros boxeadores suben al ring por un lugar en la final: horarios confirmados

Las competiciones de boxeo en los Juegos Asiáticos, que se celebran en Aichi y Nagoya, han entrado en una fase decisiva. Mañana, cuatro representantes del equipo nacional de Uzbekistán subirán al ring en busca de un pase a la final.

Cabe destacar que todos los boxeadores uzbekos siguen en la lucha por las medallas en sus respectivas categorías de peso. Ahora les esperan los combates más importantes que los llevarán a la final.

Todos los combates a partir de las 09:00 hora de Taskent comenzarán.

La primera en Feruza Kazakova subir al ring

Representando a Uzbekistán en la categoría de -51 kg, Feruza Kazakova peleará por un lugar en la final contra la representante de China Wu Yu en el combate.

Su semifinal está programada para comenzar a las 09:00 hora de Taskent.

Para Kazakova, este combate será uno de los más importantes de la competición. Una victoria le daría la oportunidad de luchar por la medalla de oro en la final.

Sitora Turdibekova se enfrenta a una campeona olímpica

En otra interesante semifinal en la categoría de -60 kg, Sitora Turdibekova subirá al ring.

Su oponente es la representante de China Taipéi Lin Yu-Ting.

El combate 09:30 está programado para comenzar a las.

Para Turdibekova, este duelo será decisivo para llegar a la final. La boxeadora uzbeka demostrará sus habilidades en el ring contra una rival de gran nivel.

Shavkatjon Boltayev contra un representante de Kazajistán

En la categoría de -70 kg, Shavkatjon Boltayev subirá al ring para la semifinal.

Su oponente en la semifinal será el representante de Kazajistán Torekhan Sabyrkhan .

Este combate 11:00 comenzará a las.

El duelo entre ambos boxeadores tiene una importancia especial, ya que determinará el pase a la final. El objetivo principal de Boltayev es ganar el combate para asegurar su derecho a luchar por el máximo galardón de los Juegos Asiáticos.

El oponente de Turabek Khabibullaev es un representante de la India

En el cuarto combate de semifinales del programa del día, Turabek Khabibullaev subirá al ring en la categoría de -90 kg.

Su oponente será el representante de la India Kapil Pokhariya .

El combate 11:30 está programado para las.

Si Khabibullaev gana, pasará a la final y tendrá la oportunidad de luchar por la medalla de oro.

Los combates de mañana: un día importante para los boxeadores uzbekos

Así, cuatro boxeadores uzbekos subirán al ring mañana en busca de un pase a la final en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Peso

Representante de Uzbekistán

Oponente

Hora

-51 kg

Feruza Kazakova

Wu Yu (China)

09:00

-60 kg

Sitora Turdibekova

Lin Yu-Ting (China Taipéi)

09:30

-70 kg

Shavkatjon Boltayev

Torekhan Sabyrkhan (Kazajistán)

11:00

-90 kg

Turabek Khabibullaev

Kapil Pokhariya (India)

11:30

Todos los horarios están indicados en hora de Taskent.

Cada combate es ahora una nueva prueba para los boxeadores uzbekos. Los resultados en el ring determinarán quiénes lucharán por la medalla de oro tras estos cuatro duelos de semifinales.

Para los aficionados al boxeo uzbekos, la jornada de mañana volverá a centrar la atención en los rings de Aichi y Nagoya.

Juegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026Feruza KazakovaSitora TurdibekovaTurabek KhabibullaevBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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