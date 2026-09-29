El navegador Opera lanza una función eSIM gratuita para Android

Opera Software ha introducido una nueva función en su navegador móvil para Android, facilitando la conectividad durante los viajes al extranjero. Según ixbt.com, los usuarios ahora pueden obtener 3 GB de datos móviles a través de una eSIM gratuita sin necesidad de cambiar la tarjeta SIM física. Así lo informa Ixbt.com .

Esta nueva opción busca brindar comodidad a los viajeros, y el tráfico de internet proporcionado funciona no solo en el navegador, sino también en todas las demás aplicaciones del smartphone. La configuración de la eSIM se puede realizar directamente desde la aplicación Opera, eliminando la necesidad de descargar software adicional.

Condiciones y vigencia

El paquete de internet gratuito de 3 GB ofrecido como parte del programa es válido durante tres días a partir de su activación. Una vez agotado el plazo o el límite, los usuarios pueden contratar paquetes de pago de 3, 5 o 10 GB según sus necesidades. El precio varía según el país donde se encuentre el usuario.

En esta etapa, el tráfico gratuito solo está disponible para usuarios en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Emiratos Árabes Unidos, Brasil, Países Bajos, Suecia, Noruega y Polonia. Al mismo tiempo, la tecnología eSIM en sí también funciona en países como Tailandia, Malasia y Singapur.

Requisitos técnicos y planes futuros

Para aprovechar esta ventaja, el smartphone debe cumplir con ciertos requisitos técnicos. En particular, el dispositivo debe ejecutar Android 10 o una versión superior, ser compatible con la tecnología eSIM y no estar bloqueado por un operador específico.

Por el momento, los representantes de Opera no han dado información sobre planes para lanzar esta útil función en dispositivos Apple, incluidos los que funcionan con iOS. No obstante, para los usuarios de Android, esto permite optimizar significativamente los costos de comunicación durante los viajes al extranjero.