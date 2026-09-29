Xiaomi presenta una batería externa ultra segura de 10 000 mAh con cable magnético

Según Ixbt.com, Xiaomi ha lanzado una nueva batería externa ultra segura y multifuncional, diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios modernos. Con una capacidad de 10 000 mAh, este dispositivo destaca por su tamaño compacto, alto rendimiento y capacidad para ser transportado en aviones. El fabricante ha fijado un precio inicial desde 249 yuanes. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva batería externa consta de dos elementos de 5000 mAh cada uno y está equipada con un cable USB-C integrado. Esta solución evita que los usuarios tengan que llevar cables adicionales. La compatibilidad con carga inalámbrica y la posibilidad de cargar varios dispositivos a la vez aumentan su utilidad en la vida diaria.

Alta velocidad y capacidades de carga universal

Según las especificaciones técnicas, la potencia de salida por cable del dispositivo alcanza los 45 W. Esto permite una carga récord para smartphones. Según datos de la empresa, esta batería es capaz de cargar un iPhone 17 Pro hasta un 60 % en solo 30 minutos. También cuenta con la tecnología de carga inalámbrica propietaria Xiaomi Surge de 20 W.

El diseño del dispositivo permite cargar tres gadgets simultáneamente: utilizando el cable integrado, un puerto USB-C adicional y la base de carga inalámbrica. La batería admite una potencia de entrada de hasta 30 W a través del puerto USB-C y es totalmente compatible con protocolos de carga rápida modernos como PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0 y BC1.2.

Nuevos estándares de seguridad

Los ingenieros de Xiaomi han prestado especial atención a la seguridad. Se informa que la batería externa ha superado rigurosas pruebas de certificación según los nuevos estándares nacionales chinos de 2026. Durante las pruebas, la carcasa resistió perforaciones con una aguja de 4 mm, calentamiento a 135 °C durante 60 minutos y una compresión bajo una carga de aproximadamente 1,5 toneladas.

El dispositivo también incorpora un sistema de gestión inteligente que supervisa el rendimiento de la batería. Al conectar la batería a un ordenador mediante cable, el usuario puede monitorear detalladamente el estado de cada celda, el proceso de carga y el historial de posibles incidencias.