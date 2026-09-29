Xiaomi presenta una batería externa ultra segura de 10 000 mAh con cable magnético

·2·Tecnología
Xiaomi presenta una batería externa ultra segura de 10 000 mAh con cable magnético

Según Ixbt.com, Xiaomi ha lanzado una nueva batería externa ultra segura y multifuncional, diseñada para satisfacer las necesidades de los usuarios modernos. Con una capacidad de 10 000 mAh, este dispositivo destaca por su tamaño compacto, alto rendimiento y capacidad para ser transportado en aviones. El fabricante ha fijado un precio inicial desde 249 yuanes. Así lo informa Ixbt.com informa .

La nueva batería externa consta de dos elementos de 5000 mAh cada uno y está equipada con un cable USB-C integrado. Esta solución evita que los usuarios tengan que llevar cables adicionales. La compatibilidad con carga inalámbrica y la posibilidad de cargar varios dispositivos a la vez aumentan su utilidad en la vida diaria.

Alta velocidad y capacidades de carga universal

Según las especificaciones técnicas, la potencia de salida por cable del dispositivo alcanza los 45 W. Esto permite una carga récord para smartphones. Según datos de la empresa, esta batería es capaz de cargar un iPhone 17 Pro hasta un 60 % en solo 30 minutos. También cuenta con la tecnología de carga inalámbrica propietaria Xiaomi Surge de 20 W.

El diseño del dispositivo permite cargar tres gadgets simultáneamente: utilizando el cable integrado, un puerto USB-C adicional y la base de carga inalámbrica. La batería admite una potencia de entrada de hasta 30 W a través del puerto USB-C y es totalmente compatible con protocolos de carga rápida modernos como PD2.0, PD3.0, PPS, QC2.0, QC3.0 y BC1.2.

Nuevos estándares de seguridad

Los ingenieros de Xiaomi han prestado especial atención a la seguridad. Se informa que la batería externa ha superado rigurosas pruebas de certificación según los nuevos estándares nacionales chinos de 2026. Durante las pruebas, la carcasa resistió perforaciones con una aguja de 4 mm, calentamiento a 135 °C durante 60 minutos y una compresión bajo una carga de aproximadamente 1,5 toneladas.

El dispositivo también incorpora un sistema de gestión inteligente que supervisa el rendimiento de la batería. Al conectar la batería a un ordenador mediante cable, el usuario puede monitorear detalladamente el estado de cada celda, el proceso de carga y el historial de posibles incidencias.

XiaomiPowerBankTecnologíaGadgetsCarga
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S275 septiembre 14:50Xiaomi presenta su nueva serie de televisores de gran formato con tecnología RGB-Mini LEDXiaomi presenta su nueva serie de televisores de gran formato con tecnología RGB-Mini LED24 septiembre 02:21Xiaomi presenta una cerradura inteligente con 12 métodos de desbloqueoXiaomi presenta una cerradura inteligente con 12 métodos de desbloqueo23 septiembre 11:59Xiaomi lanza el baño de pies Mijia Sterilizing Foot Bath 2Xiaomi lanza el baño de pies Mijia Sterilizing Foot Bath 217 septiembre 11:59PeakDo presenta una powerbank con trípode integrado para Starlink MiniPeakDo presenta una powerbank con trípode integrado para Starlink Mini28 agosto 01:23El servicio «Beri zaryad» en Yandex ofrece nuevas posibilidades para usuarios con teléfonos descargadosEl servicio «Beri zaryad» en Yandex ofrece nuevas posibilidades para usuarios con teléfonos descargados27 agosto 17:58
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Tecnología noticias

Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Cálculo de la fecha de desaparición del oxígeno en la Tierra
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Se revelan los precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
Los precios del iPhone 18 cambian de nuevo en Uzbekistán
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
China crea un robot con forma de pez: el comienzo de una nueva era bajo el agua (video)
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Informes sobre arañazos en el iPhone 18 Pro Max generan debate en redes
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Uzbekistán presenta su primer dron "kamikaze": Gran impacto en la feria militar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Un meteorito encontrado en la Antártida cambia la comprensión del sistema solar
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27
Se conoce la potencia de carga de los flagships Samsung Galaxy S27