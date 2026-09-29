Los boxeadores uzbekos ganan 17 medallas en China

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Los boxeadores uzbekos ganan 17 medallas en China

Los miembros del equipo nacional de boxeo de Uzbekistán concluyeron su campamento de entrenamiento internacional conjunto en China con resultados destacados. Durante el campamento celebrado del 14 al 29 de septiembre en la región autónoma de Xinjiang, nuestros boxeadores ganaron 17 medallas en el 4º torneo internacional «Belt and Road» .

Nuestros representantes terminaron la competición con 7 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce .

El campamento en China fue rico en medallas

Para los boxeadores uzbekos, el campamento en Xinjiang no solo fue un proceso de preparación, sino también un escenario para poner a prueba sus capacidades en el ring internacional.

Además de los entrenamientos, los miembros del equipo nacional participaron en el 4º torneo internacional «Belt and Road», obteniendo puestos de podio en diversas categorías de peso.

El resultado más alto fue de 7 medallas de oro .

Ganadores de medallas de oro

Los boxeadores que representaron dignamente a Uzbekistán y ganaron el campeonato:

  • -50 kg: Shodiyor Meliqo‘ziyev;

  • -60 kg: Shohrux Abdumalikov;

  • -65 kg: Madiyar Daniyarov;

  • -90 kg: Ruslan Sharipboyev;

  • +90 kg: Madiyar Saydrahimov;

  • -51 kg: Zilolaxon Yusufova;

  • -80 kg: Ruxshona Parpiyeva.

De esta manera, siete de nuestros boxeadores terminaron la competición en primer lugar en sus categorías de peso.

Otros cuatro boxeadores obtuvieron medallas de plata

Otros cuatro miembros del equipo nacional de Uzbekistán llegaron a la final y fueron galardonados con medallas de plata.

Ellos son:

  • -65 kg: Adhamjon Muxiddinov;

  • -75 kg: Safarmurod Allaberganov;

  • +90 kg: Shaxzod Polvonov;

  • +80 kg: Sobiraxon Shohobiddinova.

Este resultado sumó cuatro premios más al medallero general de los representantes uzbekos en el torneo.

Seis medallas de bronce también

Otros seis boxeadores uzbekos ocuparon el tercer lugar del podio en el torneo.

Ganadores de medallas de bronce:

  • -50 kg: Amirbek Ismoilov;

  • -70 kg: Abdulaziz Jo‘raqulov;

  • +90 kg: Ozodbek Aliyev;

  • -48 kg: Jasmin Tohirova;

  • -65 kg: Sevinch Xurramova;

  • -75 kg: Aysanem Saruarova.

Así, los boxeadores uzbekos terminaron el torneo en China con un total de 17 medallas .

Entrenadores del equipo nacional

El cuerpo técnico compuesto por Ramz Axmedov, Yusufjon Tursunov, Ikrom Berdiyev, Ozod Xasanov, Baxodirjon Nuriddinov y Rustam Abilov dirigió el campamento de preparación y la participación de los representantes uzbekos en China.

Asliddin Abdualimov también participó en la competición como árbitro.

7 oros y un total de 17 medallas: un resultado importante del campamento

Los resultados registrados durante el campamento de entrenamiento conjunto en Xinjiang han enriquecido los logros internacionales de la escuela de boxeo de Uzbekistán.

7 medallas de oro, 4 de plata y 6 de bronce: un total de 17 medallas.

Lo más importante es que los boxeadores enriquecieron su experiencia competitiva y pusieron a prueba sus fuerzas en un entorno de competencia internacional. La experiencia adquirida en el campamento de China y en el torneo «Belt and Road» podría ser crucial para las próximas competiciones del equipo nacional.

El campamento de 16 días en Xinjiang para el boxeo uzbeko concluyó con este fructífero resultado.

4th Belt and RoadXinjiangEquipo nacional de boxeo de UzbekistánShodiyor Meliqo‘ziyevBoxeo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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