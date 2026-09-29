Duro golpe para el Andijan: el club recibe una prohibición de transferencias

El club de fútbol « Andijan » ha sido sancionado con una prohibición de transferencias por el Comité del Estatuto y Transferencia de Jugadores de la UFA. Esto se debe a que el club no cumplió con sus obligaciones de pago con sus exentrenadores dentro del plazo establecido.

Según informó el servicio de prensa de la OuzPFL, la prohibición entró en vigor automáticamente al no haberse resuelto el problema en el tiempo estipulado.

Deudas con tres exentrenadores

La restricción en la actividad de transferencias del « Andijan » se debe a sus obligaciones pendientes con los exentrenadores Grigoriy Kolosovskiy, Pavel Sinelnikov y Denis Toymensov.

El Comité del Estatuto y Transferencia de Jugadores de la UFA había fijado un plazo concreto para que el club resolviera este asunto de las deudas.

El club debía cumplir con estas obligaciones antes de la fecha límite.

El 10 de septiembre era la fecha decisiva

El comité exigió antes del 10 de septiembre de 2026 que se resolviera el problema de las deudas.

Asimismo, la resolución establecía que se tomarían medidas severas contra el « Andijan » en caso de que el asunto no se resolviera favorablemente.

En particular, se prohibió al club registrar nuevos jugadores en la Liga, tanto a nivel nacional como internacional, durante dos periodos de inscripción consecutivos.

¿Cómo entró en vigor la prohibición?

A pesar de haber pasado el plazo, el asunto no se resolvió.

Tras esto, la medida indicada en la resolución entró en vigor automáticamente.

Según la OuzPFL, el club de fútbol « Andijan » fue notificado al respecto el 25 de septiembre por el Comité del Estatuto y Transferencia de Jugadores de la UFA.

Debido a que el « Andijan » no pudo resolver la deuda a tiempo, la prohibición de registrar nuevos jugadores se hizo efectiva.

¿Qué proceso le espera ahora al club?

La prohibición de transferencias afecta directamente las posibilidades del « Andijan » de registrar nuevos jugadores.

Es especialmente relevante que la prohibición se aplique al registro de nuevos jugadores en la Liga, tanto a nivel nacional como internacional.

La tarea principal para el club ahora es resolver la deuda con los exentrenadores. Solo entonces se podrá tratar el procedimiento para levantar la sanción.

Por ahora, la decisión está vigente: el « Andijan » tiene prohibido realizar transferencias.

Esta situación podría afectar seriamente la política de fichajes del club. Dado que la posibilidad de incorporar nuevos jugadores es limitada, los planes futuros del equipo requieren una resolución rápida de los problemas financieros y organizativos.

Cada paso es importante para el « Andijan ». El club debe cumplir con sus obligaciones con los exentrenadores y actuar según el procedimiento establecido para levantar la prohibición de transferencias.