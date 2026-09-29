Stale Solbakken desmiente los rumores sobre Erling Haaland y el Manchester City

El seleccionador de Noruega, Stale Solbakken, reaccionó con firmeza a los informes que sugerían que el Manchester City estaba detrás de la ausencia del delantero Erling Haaland en una conferencia de prensa. Según el medio VG, el técnico calificó estas especulaciones de mentiras flagrantes, subrayando que dañan su integridad profesional. Así lo informa Goal.com .

La controversia surgió antes del partido de la Nations League que Noruega disputaría contra Portugal. Según el plan inicial, la estrella noruega debía responder a las preguntas de los medios el sábado. Sin embargo, el plan cambió repentinamente y, en lugar de Erling Haaland, participaron en la conferencia sus compañeros Fredrik Aursnes y Andreas Skjelderup.

Momento sospechoso y especulaciones infundadas

Este cambio coincidió con el anuncio del esperado veredicto sobre las infracciones financieras del Manchester City. Esta situación generó de inmediato intensos debates en el mundo del fútbol. Muchos sospecharon que el club inglés pudo haber presionado a la selección noruega para proteger a su máximo goleador de preguntas incómodas.

Sin embargo, el entrenador negó categóricamente estos rumores, afirmando que nunca ha hablado de asuntos mediáticos con la directiva o el cuerpo técnico del Manchester City. Según él, la última comunicación con representantes del club inglés sobre temas de prensa fue cuando Haaland pasó del Borussia Dortmund al Manchester City.

La postura firme del entrenador

Stale Solbakken explicó que tomó la decisión de liberar al jugador de la presión mediática por su cuenta y que ni siquiera se lo comunicó al delantero con antelación. Destacó que tales afirmaciones infundadas empañan la reputación del equipo nacional y su honestidad personal.

«Es mentira. Esto también daña mi reputación», declaró con enfado el técnico noruego. Añadió que siempre se esfuerza por ser honesto y dar lo mejor de sí para el equipo.

El enfoque profesional en el campo y los resultados demostraron que el ruido mediático no afectó el rendimiento del delantero. En el partido de la Nations League disputado el domingo en Oslo, Erling Haaland fue titular y logró marcar su tercer gol en esta ventana internacional.