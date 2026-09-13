Se abre una nueva y gloriosa página en la historia del deporte uzbeko, especialmente en la escuela nacional de judo. El famoso experto georgiano Lasha Gudjedjiani, reconocido en el mundo del judo por su genio táctico y su habilidad para formar campeones, ha sido nombrado oficialmente entrenador jefe de la selección masculina de Uzbekistán.

La llegada al tatami uzbeko de este experimentado maestro, que llevó a la selección georgiana al podio en dos Juegos Olímpicos consecutivos, ha causado un gran impacto no solo en nuestro país, sino también en el mundo del judo internacional. Lo más destacado es que, bajo la dirección del nuevo entrenador, nuestro equipo nacional demostró su fuerza en su primera gran competición, entrando en el top 6 entre 77 países en el torneo «Lausanne Grand Slam 2026» celebrado en Suiza. Ahora, el desafío más responsable y estratégico, los XX Juegos Asiáticos, espera al equipo.

¿Qué resultados históricos ha logrado Gudjedjiani durante su carrera, qué hazaña lograron los judokas uzbekos en Lausana y qué pueden esperar los aficionados de esta nueva era bajo su dirección?

Debut exitoso en Suiza: 5 medallas y el TOP 6 mundial

El primer paso oficial de Lasha Gudjedjiani al frente de la selección de Uzbekistán comenzó con un resultado contundente:

Éxito en el «Lausanne Grand Slam 2026»: La selección masculina de Uzbekistán tuvo una participación exitosa en este prestigioso torneo de «Grand Slam» celebrado en Suiza bajo la dirección del nuevo entrenador;

Un total de 5 medallas: Nuestros judokas, compitiendo contra los mejores del mundo, ganaron 1 medalla de oro, 2 de plata y 2 de bronce;

6.º puesto entre 77 países: En la clasificación general por equipos, disputada entre las mejores selecciones del planeta, los representantes de Uzbekistán lograron un meritorio lugar en el TOP 6;

Declaración de la Federación de Judo de Uzbekistán: El servicio de prensa de la federación nacional informó al público sobre este nombramiento histórico y el inicio oficial de esta colaboración.

Desde Tokio y París hasta el título mundial de 2025: ¿quién es Gudjedjiani?

El historial y los récords deportivos del nuevo entrenador demuestran que es uno de los expertos más solicitados del mundo:

La era dorada con la selección de Georgia: Gudjedjiani dirigió a la selección georgiana desde el 1 de diciembre de 2020 hasta julio de 2026, llevándola a éxitos sin precedentes;

Podios olímpicos: Bajo su mando, la selección nacional de Georgia ganó 1 medalla de oro y 3 de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y 1 de oro y 2 de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024;

Título mundial histórico en 2025: En 2025, bajo su dirección, Georgia se convirtió en campeona mundial absoluta en las pruebas por equipos de los campeonatos mundiales de judo, logrando un resultado histórico;

Experiencia deportiva personal: Lasha Gudjedjiani también tuvo una destacada carrera como atleta, siendo doble medallista en campeonatos mundiales.

Próximos XX Juegos Asiáticos: el objetivo principal del tatami uzbeko

La rica experiencia del nuevo entrenador se orientará a llevar al judo uzbeko a nuevas alturas:

La escuela de las dos Olimpiadas: Los inmensos logros obtenidos en dos Juegos Olímpicos consecutivos y la habilidad para llevar al equipo a la cima mentalmente serán los pilares de Gudjedjiani para su trabajo en Uzbekistán;

Objetivo principal — el campeonato continental: El objetivo más cercano y decisivo para nuestra selección es lograr la supremacía absoluta en los próximos XX Juegos Asiáticos;

Proceso de preparación en marcha: Actualmente, la selección masculina de Uzbekistán se prepara intensamente para los campos de entrenamiento y competiciones bajo la dirección del experto georgiano.

Este proyecto, que combina el estilo de la mejor escuela de judo europea con la intensidad de la lucha nacional uzbeka, sin duda descubrirá nuevos campeones en los tatamis asiáticos y olímpicos en el futuro.

¿Cree que Lasha Gudjedjiani, entrenador campeón mundial y olímpico, podrá llevar a los judokas uzbekos al liderazgo por equipos en los XX Juegos Asiáticos y en futuras Olimpiadas? ¿Fue este nombramiento un paso acertado para el deporte uzbeko? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis histórico del deporte uzbeko con todos los aficionados al judo y sus seres queridos!