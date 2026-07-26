Cuatro de nuestros boxeadores regresan de Ereván con 4 medallas: ¡Khabibullaev es campeón!

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Cuatro de nuestros boxeadores regresan de Ereván con 4 medallas: ¡Khabibullaev es campeón!

Los boxeadores uzbekos lograron un resultado perfecto en el torneo internacional celebrado en la capital armenia. Cada uno de los cuatro representantes que viajaron a Ereván subió al podio, y uno de ellos terminó la competición como campeón.

Los cuatro participantes regresan con medalla

Del 20 al 25 de julio se celebró en la ciudad de Ereván (Armenia) el torneo internacional de boxeo para mayores 'Yerevan Mayor Cup'.

Cuatro boxeadores defendieron el honor de Uzbekistán en la competición. Cabe destacar que todos nuestros atletas llegaron hasta las fases finales y consiguieron medallas de distintos metales.

La delegación uzbeka cerró el torneo con 1 medalla de oro, 1 de plata y 2 de bronce.

Toorabek Khabibullaev se corona campeón en Ereván

Compitiendo en la categoría de -90 kg, Toorabek Khabibullaev superó a todos sus rivales para hacerse con la medalla de oro.

Su victoria fue el resultado más alto de la selección nacional de Uzbekistán en este torneo internacional.

Shakhzod Muzaffarov llega hasta la final

Participando en la categoría de -55 kg, Shakhzod Muzaffarov alcanzó el combate decisivo y se colgó la medalla de plata.

Otros dos de nuestros boxeadores terminaron la competición con medalla de bronce:

  • -60 kg: Samandar Olimov — medalla de bronce;

  • -70 kg: Ikboljon Kholdorov — medalla de bronce.

¿Quiénes formaban parte de la delegación?

Los boxeadores uzbekos estuvieron dirigidos durante el torneo por el entrenador Nodir Gulamov.

Asimismo, el juez uzbeko Asliddin Abdualimov también offició en el torneo internacional.

La Federación de Boxeo de Uzbekistán informó sobre estos resultados.

¿Cuál de los boxeadores premiados en Ereván crees que podrá ser campeón en grandes torneos internacionales en el futuro?

UzbekistánErevánToorabek KhabibullaevArmeniaShakhzod Muzaffarov
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Shuhrat Razzakov
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