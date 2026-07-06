Los boxeadores uzbekos comienzan el Campeonato Asiático con victorias

El Campeonato Asiático de boxeo ha comenzado en Yakarta, Indonesia. En la primera jornada, los representantes de Uzbekistán subieron al ring, registrando tres victorias y una derrota.

Especialmente, Faryozbek Do‘smatov y Abdurahmon Mahmudjonov derrotaron a sus oponentes con autoridad por 5:0.

Amirbek Ismoilov se enfrentó al campeón

Nuestro representante en la categoría de -50 kg (U23), Amirbek Ismoilov, fue el primero de los boxeadores uzbekos en subir al cuadrilátero.

Su rival fue el indio Vishvanatan Suresh, actual campeón asiático en la categoría absoluta. En un combate difícil y reñido, Ismoilov perdió por decisión de los jueces 0:5.

Ergashev gana tras el abandono de su rival

En la categoría de -65 kg, Ilhomjon Ergashev se enfrentó al catarí Faysal Muhammad.

Tras el primer asalto, el representante de Catar se negó a continuar el combate. De esta forma, la victoria fue otorgada al boxeador uzbeko, quien inició con éxito su camino en el torneo.

Victoria convincente de Faryozbek Do‘smatov

En la categoría de -55 kg (U23), Faryozbek Do‘smatov se enfrentó al filipino Eljay Pamisa.

El boxeador uzbeko demostró su superioridad técnica y táctica durante el combate, venciendo a su rival por 5:0.

Así, el joven Do‘smatov cerró su primer combate en el Campeonato Asiático con una brillante victoria.

Mahmudjonov no dio opciones a su rival

Nuestro talentoso boxeador Abdurahmon Mahmudjonov, en la categoría de -60 kg, se midió ante el mongol Dulguunsaixan Xarxu.

En un encuentro emocionante, Mahmudjonov dominó técnica y tácticamente. Los jueces declararon al representante uzbeko ganador por unanimidad: 5:0.

Resultados de la primera jornada

Resultados de los boxeadores uzbekos en el primer día del Campeonato Asiático:

Amirbek Ismoilov — derrota, 0:5;

Ilhomjon Ergashev — victoria, abandono del rival;

Faryozbek Do‘smatov — victoria, 5:0;

Abdurahmon Mahmudjonov — victoria, 5:0.

La Federación de Boxeo de Uzbekistán informó sobre estos resultados. La competición en Yakarta continúa y se esperan nuevas victorias de nuestros boxeadores en las próximas etapas.