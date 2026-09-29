Apple insta a actualizar sistemas operativos antiguos debido a un riesgo de seguridad

Apple ha corregido una vulnerabilidad crítica en los sistemas operativos iOS 26, iPadOS 26 y macOS 26 para dispositivos iPhone, iPad y Mac. Según los expertos, este fallo de seguridad podría haber sido utilizado por ciberdelincuentes para realizar ataques altamente sofisticados contra personas específicas. Así lo informa Techcrunch.com reporta el medio.

Según TechCrunch, este peligroso fallo fue encontrado en el motor gráfico principal que gestiona la interfaz de usuario y los gráficos. Este importante descubrimiento fue realizado por el equipo de seguridad de productos de Meta. Los detalles técnicos del error, oficialmente indexado como CVE-2026-86950, no han sido revelados.

Riesgo en el motor gráfico

Por lo general, el motor gráfico de un dispositivo tiene un amplio acceso a otras partes del sistema operativo. Si un ataque tiene éxito, los hackers podrían tener la capacidad de robar una amplia gama de datos personales del dispositivo afectado. Sin embargo, los representantes de Apple y Meta no comentaron cómo se identificó esta vulnerabilidad ni cuántos usuarios fueron afectados.

Aunque este error afectó a las generaciones anteriores de sistemas operativos de Apple, todavía se utilizan ampliamente. Según las estadísticas de la propia empresa, casi cuatro de cada cinco propietarios de iPhone siguen utilizando iOS 26. Las versiones más recientes, iOS 27, iPadOS 27 y macOS 27, lanzadas a principios de este mes, están libres de este riesgo.

Nuevas amenazas zero-click

Poco antes de la publicación de este parche de seguridad, Apple había corregido otro error crítico, el CVE-2026-86869. El centro de investigación de ciberseguridad belga ironPeak identificó este error como una vulnerabilidad «zero-click» que se ejecuta a través de iMessage sin ninguna acción por parte del usuario. Estas herramientas son muy valoradas entre los desarrolladores de software espía.

Los investigadores informaron que este código malicioso era capaz de eludir la capa de protección de iMessage y tomar el control del dispositivo. Apple resolvió este problema mediante los nuevos sistemas operativos lanzados en septiembre y agradeció a los autores de la investigación.