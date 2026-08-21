Jasurbek Jaysunov gana la medalla de oro en la Copa del Presidente de Asia

La segunda jornada de la competición internacional de taekwondo WT « World Taekwondo President’s Cup — Asia », celebrada en Lahore, Pakistán, fue exitosa para la selección nacional de Uzbekistán. Según informó el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional, el intenso programa del 19 de agosto añadió una medalla de oro y una de plata al palmarés del equipo.

Oro y plata: los héroes de la segunda jornada

Nuestro experimentado taekwondista Jasurbek Jaysunov derrotó consecutivamente a todos sus rivales en la categoría de menos de 80 kg y se adjudicó el máximo premio del torneo, la medalla de oro. En la competición femenina, Ozoda Sobirjonova, representante de Uzbekistán en la categoría de menos de 67 kg, llegó con éxito a la final y conquistó la medalla de plata.

« World Taekwondo President’s Cup — Asia »: resultados del segundo día

Categoría de peso Atleta (Uzbekistán) Resultado obtenido -80 kg Jasurbek Jaysunov Medalla de oro (campeón del torneo) -67 kg Ozoda Sobirjonova Medalla de plata (finalista) Resultado del primer día Miembros de la selección Se habían conseguido 4 medallas Total tras 2 días Delegación uzbeka 6 medallas (1 de oro, aumenta la lista de medallistas)

Una victoria valiosa para el ranking olímpico

En esta prestigiosa competición de categoría G-3, la Copa del Presidente de Asia, el campeonato de Jasurbek Jaysunov y la medalla de plata de Ozoda Sobirjonova otorgaron a nuestros atletas puntos importantes para los rankings mundial y olímpico. Recordemos que los representantes de Uzbekistán también consiguieron 4 medallas en la primera jornada del torneo.

¿Creen que Jasurbek Jaysunov y los demás integrantes de nuestra selección nacional están plenamente preparados para lograr resultados de oro igual de constantes en las próximas competiciones prestigiosas?

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