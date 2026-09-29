Google elimina definitivamente Google Assistant en Android

Google ha iniciado la fase decisiva del proceso de eliminación gradual del asistente de voz Google Assistant en el sistema operativo Android. Este cambio está provocando el descontento de muchos usuarios, ya que ha desaparecido por completo la posibilidad de rechazar el cambio a la red neuronal Gemini y volver al asistente anterior. Así lo informa Ixbt.com. informa .

Según la publicación Ixbt.com, la corporación ya había anunciado anteriormente que dejaría de dar soporte oficial a este servicio. La fase activa del proceso comenzó a notarse a gran escala desde principios de septiembre y ahora afecta a un número creciente de propietarios de dispositivos.

Descontento de los usuarios y nuevas restricciones

La eliminación de las funciones de Google Assistant también ha sido confirmada por propietarios de smartphones de las marcas Pixel y Samsung. Los usuarios se quejan de que el botón para volver al asistente anterior ha desaparecido de la configuración.

Curiosamente, como característica propia del periodo de transición, la aplicación Google Assistant sigue funcionando en dispositivos iPhone. Esto demuestra que la empresa no está eliminando todos los componentes de una vez, sino de forma gradual.

Diferencias entre las capacidades de Gemini y Google Assistant

Google está promocionando activamente la IA Gemini entre los usuarios como su nuevo producto estrella. Sin embargo, en la práctica, se ha hecho evidente que existen diferencias notables entre ambos servicios.

Expertos y usuarios señalan que Gemini es mucho más capaz a la hora de conversar y ejecutar solicitudes complejas. Al mismo tiempo, el antiguo Google Assistant era mucho más cómodo y estaba más profundamente integrado en el control de dispositivos, sistemas de hogar inteligente y otros servicios de Google.

Precisamente la pérdida de las capacidades de control habituales de los electrodomésticos está provocando una oleada de descontento entre los usuarios de Internet. Por ahora, se desconoce si la empresa solucionará estas carencias o si ofrecerá nuevas soluciones según la demanda de los usuarios.