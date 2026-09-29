Hansi Flick nombrado mejor entrenador de La Liga en septiembre

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha sido elegido mejor entrenador de La Liga por sus resultados en septiembre. El técnico alemán superó a Diego Simeone y Manuel Pellegrini en la votación.

Bajo el mando de Flick, los catalanes terminaron el mes invictos, ganando los cuatro encuentros disputados. El FC Barcelona marcó un total de 19 goles en estos partidos.

El FC Barcelona fue implacable en septiembre

Los catalanes comenzaron el mes con un partido fuera de casa contra el Valencia.

Los pupilos de Flick derrotaron a su rival por un marcador de 5-0 . Tras esta gran victoria, el FC Barcelona se enfrentó al Levante en otro partido a domicilio.

Este encuentro también terminó con victoria catalana — 4-2.

De esta forma, el equipo marcó 9 goles en los dos primeros partidos de septiembre, demostrando una vez más sus aspiraciones al título.

El espectáculo de 7-2 contra el Racing

El FC Barcelona disputó uno de sus partidos más productivos de septiembre en casa contra el Racing.

El equipo de Flick arrolló a su rival por 7-2 .

Los siete goles demostraron una vez más el potencial ofensivo de los catalanes. El equipo mantuvo una gran actividad frente a la portería rival.

El mes terminó con victoria sobre el Sevilla

En el cuarto y último partido de septiembre, el FC Barcelona recibió al Sevilla.

Los catalanes salieron del campo con otra victoria — 3-1.

Como resultado, los hombres de Flick lograron cuatro victorias en un mes.

Rival Marcador Valencia 5-0 Levante 4-2 Racing 7-2 Sevilla 3-1

Total: 4 victorias, 19 goles.

¿A quién superó Flick?

En la votación para el mejor entrenador de La Liga de septiembre, además de Flick, fueron candidatos el técnico del Atlético, Diego Simeone, y el del Betis, Manuel Pellegrini.

Finalmente, el técnico alemán se hizo con el primer puesto.

Este es un nuevo reconocimiento al trabajo de Flick en el FC Barcelona. El hecho de que el equipo no perdiera ni un solo punto en septiembre fue clave.

El FC Barcelona es líder de La Liga

La exitosa racha de septiembre también influyó en la posición del FC Barcelonaen el campeonato.

Actualmente, los catalanes lideran la tabla de La Liga con 21 puntos .

Ahora, el objetivo del equipo de Flick es mantener este ritmo.

El FC Barcelona jugará su próximo partido de liga el 10 de octubre en casa contra el Getafe.

Tras cuatro victorias y 19 goles en septiembre, toda la atención se centra en el próximo partido de los pupilos de Flick. El líder de La Liga intentará continuar su racha ganadora en octubre.