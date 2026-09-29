Manchester City declarado culpable de delitos financieros: ¿Le quitarán 25 puntos cada año?

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Manchester City declarado culpable de delitos financieros: ¿Le quitarán 25 puntos cada año?

La tormenta más esperada y peligrosa del fútbol mundial ha comenzado oficialmente: un gigante de la Premier League inglesa, Manchester Cityha sido confirmado oficialmente por una comisión independiente como infractor de numerosas reglas financieras. El club, que ha monopolizado el fútbol inglés en los últimos años, se enfrenta ahora a la sanción más grave y devastadora de su historia. Aunque aún no se ha anunciado ninguna sanción específica, los «Citizens» se preparan para apelar la decisión de la comisión, lo que retrasará el veredicto final durante un tiempo.

Sin embargo, en los pasillos de los clubes ingleses se discute un escenario de sanción sin precedentes. The Touchline Según el informe, un ex directivo de un club de la Premier League reveló que el City no sería descendido a una liga inferior, pero podría ser privado sistemáticamente de 20 a 25 puntos al inicio de cada temporada durante un periodo de 3 a 5 años. Si este precedente se materializa, clasificarse para la Champions League se convertiría en una misión imposible para el club.

«Confirmación de cargos, 5 años de descalificación y 25 puntos de penalización»: 5 puntos clave del conflicto

contra Manchester City, las pruebas oficiales más importantes sobre el caso financiero y las posibles sanciones:

  • Infracciones financieras oficialmente probadas: Una comisión independiente ha confirmado oficialmente que el «Manchester City» ha infringido numerosas reglas financieras;

  • Escenario de «menos 20-25 puntos»: Manteniendo al equipo en la Premier League, se podría imponer una penalización de 20 a 25 puntos al inicio de cada temporada durante 3 a 5 años consecutivos;

  • Riesgo de perder las competiciones europeas: Comenzar cada año con un déficit de puntos privará al club no solo de la carrera por el título, sino también de una plaza en la UEFA Champions League;

  • Los «Citizens» no se rinden: Manchester City se prepara para presentar una apelación ante instancias judiciales superiores;

  • Prolongación del proceso y ganar tiempo: Debido a las apelaciones legales, se espera que la entrada en vigor efectiva de la sanción se retrase varios meses.

El caso Manchester City: Clasificación de los escenarios de sanción esperados en la Premier League

Comparación de las posibles sanciones examinadas por la comisión independiente y los expertos:

Opciones de sanción consideradas

Apariencia práctica y condiciones

Posibles consecuencias para el club y la Premier League

Retirada regular de puntos a largo plazo

Retirada de 20 a 25 puntos por temporada durante 3 a 5 años

Ausencia de Champions League, crisis financiera de cientos de millones de euros al año

Penalización de puntos récord de una sola vez

Retirada de 40 a 50 puntos en la temporada actual o siguiente

Temporada perdida para el club y riesgo de descenso al Championship

Descenso a una liga inferior (Relegación)

Descenso directo de la Premier League al Championship o a la League One

Salida de todas las estrellas y del entrenador principal

Estrategia de defensa del club

Apelación contra la comisión independiente ante instancias judiciales superiores

Maximizar la duración del caso y tratar de suavizar las sanciones

Experticia futbolística y financiera: ¿Por qué una penalización de 5 años es peor que el descenso?

Conclusiones de abogados deportivos, expertos en fútbol y economistas:

  • «No una muerte única, sino cinco años de tortura»: Si el club descendiera al Championship, podría volver como campeón en 1 año; pero empezar cada temporada con -25 puntos significa paralizar al equipo durante 5 años; en tales condiciones, ni Erling Haaland ni ninguna otra superestrella se quedaría en el club, ya que no jugar la Champions League sería un duro golpe para su carrera;

  • «La Premier League para salvar su marca»: La Premier League no quiere expulsar totalmente al City de la liga, ya que los contratos globales de transmisión y patrocinio del club benefician al marketing de toda la Premier League; al retirar puntos regularmente, la dirección de la liga demuestra que «se ha hecho justicia» mientras minimiza las pérdidas comerciales;

  • Guerra de apelaciones y plazos legales: Manchester City posee el ejército de abogados más caro del mundo; al apelar, el club puede prolongar el proceso judicial un año más y tratar de sustituir la retirada de puntos por ciertos acuerdos o enormes multas financieras.

En su opinión, si se aplicara una penalización de 20 a 25 puntos por temporada al Manchester City, ¿se haría justicia o debería el club ser descendido directamente por fraudes financieros tan masivos? ¿Podrán los «Citizens» escapar de la sanción mediante la apelación? ¡Deje sus opiniones personales en los comentarios y comparta el análisis del juicio más sensacional del fútbol inglés con todos los aficionados!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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