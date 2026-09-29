Barnoxon Sayfullayeva es campeona de los Juegos Asiáticos

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Barnoxon Sayfullayeva es campeona de los Juegos Asiáticos

La delegación uzbeka sumó otra medalla de oro en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Miembro del equipo nacional de atletismo, Barnoxon Sayfullayeva ganó el título en la prueba de salto de altura.

En las competiciones celebradas el 29 de septiembre, nuestra compatriota 1,90 metros registró este resultado y obtuvo la medalla de oro de los Juegos Asiáticos.

Barnoxon Sayfullayeva — Campeona de los Juegos Asiáticos

Representando a Uzbekistán en la prueba de salto de altura, Barnoxon Sayfullayeva terminó la competición con un resultado destacado.

La atleta uzbeka 1 metro 90 centímetros superó esta altura, venciendo a todas sus rivales y subiendo a lo más alto del podio.

Este resultado le otorgó la medalla de oro de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Un nuevo oro para la delegación uzbeka

El campeonato de Sayfullayeva fue otro resultado alegre para la delegación uzbeka el 29 de septiembre.

En Aichi-Nagoya, los atletas de nuestro país continúan luchando por medallas en diversas disciplinas. Barnoxon Sayfullayeva ha dejado en alto la bandera de Uzbekistán en el atletismo.

1,90 metros — un resultado suficiente para el oro.

Una victoria importante en salto de altura

El salto de altura en atletismo requiere no solo preparación física, sino también precisión y estabilidad en cada intento.

Barnoxon Sayfullayeva demostró su potencial en Aichi-Nagoya 2026, logrando finalmente el campeonato.

De esta manera, la delegación uzbeka suma una medalla de oro más.

El salto de 1,90 metros de Barnoxon Sayfullayeva ha pasado a la historia como un resultado de oro para el atletismo uzbeko en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Barnoxon SayfullayevaJuegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026Delegación UzbekaSalto de alturaAtletismo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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