El seleccionador de la selección nacional de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, subrayó que las irregularidades financieras del Manchester City han socavado el principio de justicia en la Premier League. Según Ixbt.com y medios extranjeros, el experimentado técnico afirmó que las violaciones de las normas financieras han ensombrecido la integridad deportiva durante más de una década y que ninguna sanción podría compensar plenamente el daño causado. Así lo informa Goal.com informa .

Informes recientes confirmaron que el Manchester City fue declarado culpable de 114 de los 115 cargos relacionados con las normas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018. Durante este periodo de nueve años, el club mancuniano ganó tres títulos de liga, una FA Cup y tres League Cups. Los momentos brillantes de aquella época, incluidos los goles dramáticos de Sergio Agüero, están siendo ahora seriamente cuestionados por el público y los expertos.

Restricciones financieras y competencia desigual

Pochettino recordó las restricciones financieras que vivió cuando dirigía al Tottenham. Según él, el club no fichó a ningún jugador durante 18 meses para financiar la construcción de su nuevo estadio, trabajando en condiciones de estricta austeridad. A pesar de ello, el Tottenham terminó tercero en la temporada 2017/18 y segundo el año anterior, por detrás del Chelsea, club también acusado de infringir las normas financieras.

Hablando a través de un intérprete antes del partido de la selección de Estados Unidos contra Chile, el entrenador argentino se mostró sorprendido de que tal magnitud de infracciones pasara desapercibida para los organismos de control durante tanto tiempo. «Cuando son declarados culpables de 114 de 115 cargos, es muy difícil entender qué castigo se debe imponer para que se haga justicia», dijo Pochettino.

Deficiencias en los mecanismos de control

Señaló que clubes como el Nottingham Forest o el Everton han sufrido diversas sanciones, como deducciones de puntos o multas por infracciones, pero que la situación del Manchester City es completamente distinta. Mauricio Pochettino destacó que surge la pregunta de dónde estaban los organismos de control mientras se cometían tales infracciones.

El exentrenador del Chelsea subrayó que esta situación también ensombrece los éxitos del pasado. En su opinión, si se confirman los cargos, significa que la integridad deportiva no existió durante los últimos años y que los aficionados vivieron engañados. El entrenador espera que esta situación sirva para crear condiciones equitativas para todos los clubes en el futuro.