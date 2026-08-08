Ortiqov tendrá una segunda oportunidad: anunciada la fecha de la revancha por el cinturón de ONE

El uzbeko especialista en muay thai Aslamjon Ortiqov podría tener otra oportunidad de luchar por el título mundial. Tras perder por un margen mínimo ante Asadulla Imangazaliyev el 26 de junio, nuestro compatriota podría enfrentarse de nuevo al campeón ruso.

Lo más importante es que Imangazaliyev también anunció la fecha del segundo combate. Según explicó, la revancha se celebrará el 20 de noviembre y ya ha firmado el contrato de la pelea.

El primer combate se convirtió en una partida de ajedrez de cinco asaltos

Ortiqov e Imangazaliyev se enfrentaron el 26 de junio en el combate estelar del torneo The Inner Circle 20, celebrado en el famoso Lumpinee Stadium de Bangkok.

En aquel momento, el cinturón del campeonato ONE de muay thai en peso mosca estaba vacante y los dos luchadores, invictos, disputaron el título. Antes del primer combate, ONE Championship destacó que el récord profesional combinado de ambos deportistas era de 36-0, con 22 victorias antes del límite.

Tras cinco asaltos de gran nivel, los jueces otorgaron la victoria a Imangazaliyev por decisión dividida. De este modo, el ruso se convirtió en el nuevo campeón mundial de ONE en la categoría de peso mosca de muay thai.

La racha de 24 victorias de Ortiqov terminó aquella noche

Antes del primer enfrentamiento, Aslamjon Ortiqov había disputado 24 combates profesionales y ganado todos ellos en su carrera.

En su análisis posterior al combate, ONE Championship también señaló que la racha de 24 victorias consecutivas del luchador uzbeko terminó precisamente en su duelo contra Imangazaliyev. La organización calificó además la pelea como un combate por el título extremadamente igualado y de gran nivel.

Incluso después de la derrota, Ortiqov mostró respeto por su rival, aunque admitió que no le resultó fácil aceptar el resultado.

Imangazaliyev: la revancha será el 20 de noviembre

Ahora ambos luchadores están cerca de volver a encontrarse en el ring.

Imangazaliyev informó de que ha firmado el contrato para la revancha contra Ortiqov y que el segundo combate está previsto para el 20 de noviembre .

Esta vez, la situación será completamente distinta: en el primer combate estaba en juego un cinturón vacante, mientras que en la revancha Ortiqov intentará arrebatarle el título al campeón vigente.

Por ahora, ONE Championship no ha publicado en su sitio oficial el anuncio completo de la revancha del 20 de noviembre. Por ello, la fecha se basa en la declaración del campeón.

¿Por qué tiene sentido la revancha?

El hecho de que el primer combate no terminara con una decisión unánime aumentó aún más el interés por la revancha.

Imangazaliyev intentó controlar la distancia lanzando un mayor volumen de golpes, mientras que Ortiqov respondió con ataques potentes y precisos. Especialmente en el tercer asalto, las ofensivas del luchador uzbeko pusieron en serios aprietos al campeón. Al final del combate, los jueces quedaron divididos.

Por eso, ambos equipos pueden preparar una estrategia completamente nueva para el segundo enfrentamiento a partir de la información obtenida en la primera pelea.

Para Ortiqov, el objetivo principal está claro: no dejar los asaltos en manos de una decisión ajustada y mostrar con mayor claridad la potencia de sus golpes y su superioridad técnica.

¿Hará historia en su segundo intento?

Con su victoria del 26 de junio, Asadulla Imangazaliyev se convirtió en el primer deportista de la historia de Rusia en conquistar un campeonato mundial de muay thai de ONE. Además, elevó su récord profesional a 13-0.

Aslamjon Ortiqov podría buscar ahora la revancha por la primera derrota de su carrera y, al mismo tiempo, tener la oportunidad de llevar a Uzbekistán el cinturón de campeón de ONE.

En el primer combate hubo una diferencia mínima entre ambos. El segundo enfrentamiento responderá a una pregunta: ¿Podrá Ortiqov cambiar el resultado en la revancha y convertirse en campeón mundial de ONE?

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