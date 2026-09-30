Feruza Kazakova gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

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Feruza Kazakova gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

Miembro del equipo nacional de Uzbekistán Feruza Kazakova ha ganado la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Nuestra boxeadora, que compitió en la categoría de -51 kg, alcanzó las semifinales con determinación y sumó una nueva medalla para la delegación nacional.

Uno de los combates más importantes de la competición para Kazakova tuvo lugar en las semifinales. La boxeadora uzbeka se enfrentó por un puesto en la final a la actual campeona olímpica, la china Yu Wu.

En un combate muy reñido, a pesar de dar lo mejor de sí, Feruza cayó ante su rival. De esta forma no pudo llegar a la final, pero su pase a semifinales le garantizó la medalla de bronce.

Victoria contundente en cuartos de final

Feruza Kazakova comenzó su participación en la fase de cuartos de final.

En esta etapa, se enfrentó a la representante de Corea del Norte An Kum Byol . La boxeadora uzbeka mantuvo el dominio durante todo el encuentro y ganó por decisión unánime de los jueces con un marcador de 5:0 .

Este resultado le dio a Kazakova el pase a semifinales y le aseguró al menos la medalla de bronce.

En semifinales contra la campeona olímpica

En el camino a la final, la rival de Kazakova fue aún más difícil.

La boxeadora uzbeka se enfrentó en semifinales a la actual campeona olímpica Yu Wu . El combate fue intenso y lleno de lucha.

Kazakova intentó ofrecer una resistencia digna, pero finalmente la boxeadora china logró la victoria y el pase a la final.

Así, la participación de Feruza Kazakova en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 terminó en semifinales.

Otra medalla para el tesoro uzbeko

Aunque se perdió la oportunidad de llegar a la final, la competición no dejó a Kazakova sin medalla.

Feruza Kazakova es medallista de bronce en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Gracias a su sólida victoria en cuartos de final, nuestra boxeadora alcanzó las semifinales, sumando así otro galardón al palmarés de la delegación uzbeka.

El resultado de Kazakova enriquece aún más el medallero del equipo de boxeo del país en los Juegos Asiáticos.

Aunque su lucha por la medalla de oro ha terminado, finalizar esta gran competición como medallista de los Juegos Asiáticos es un logro importante.

Feruza KazakovaJuegos Asiáticos Aichi-Nagoya 2026Yu WuBoxeoUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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