John Stones multado por exceso de velocidad

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John Stones multado por exceso de velocidad

El defensa del Inter, John Stones, fue multado por un tribunal tras no responder a las notificaciones policiales mientras cumplía con sus deberes internacionales con la selección de Inglaterra. Según The Independent, el experimentado jugador fue sancionado por exceso de velocidad, una situación derivada de malentendidos administrativos y un calendario apretado. Así lo informa Goal.com informa .

En mayo de este año, cerca de su casa en Cheshire, fue detectado conduciendo su Range Rover a 43 mph. En el momento del incidente, el jugador de 32 años admitió inmediatamente ante los agentes que él estaba al volante. Sin embargo, la situación tomó un giro inesperado y llegó hasta los tribunales.

Servicio internacional y cartas ignoradas

Tras la primera notificación policial, John Stones no pudo responder a una segunda carta crucial. Este documento le habría permitido pagar la multa sin necesidad de ir a juicio. Sin embargo, al no procesarse la carta a tiempo, el caso fue remitido al tribunal mediante el procedimiento judicial único.

El tribunal de magistrados impuso al defensa cuatro puntos de penalización y una multa total de 666 libras esterlinas. También se le ordenó cubrir 120 libras en costas judiciales y una contribución de 266 libras al fondo de víctimas.

Calendario apretado y vivienda desatendida

En una carta enviada al tribunal de magistrados de Warrington, el futbolista explicó el incidente en detalle. Admitió plenamente la infracción de velocidad y justificó la falta de respuesta a las cartas de la siguiente manera:

  • Envió sus datos personales a finales de mayo y partió inmediatamente a la concentración con la selección de Inglaterra;
  • Las competiciones de la Copa del Mundo se extendieron hasta el 19 de julio;
  • Debido a las vacaciones tras el torneo y a los trámites de transferencia de verano para unirse al Inter, estuvo fuera de casa durante un largo periodo.
Como resultado, la casa del jugador en Gran Bretaña permaneció vacía durante casi cuatro meses y las cartas oficiales se acumularon sin ser atendidas. Stones enfatizó ante el tribunal que no cuestionaba la infracción de velocidad y que la situación fue simplemente un error administrativo causado por su apretada agenda.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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