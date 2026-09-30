Sitora Turdibekova gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

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Sitora Turdibekova gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

La miembro de la selección nacional de Uzbekistán, Sitora Turdibekova, ganó la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Nuestra boxeadora, que compitió en la categoría de -60 kg, subió al ring contra la actual campeona olímpica, Lin Yu Ting, por un lugar en la final.

Para Turdibekova, el combate de semifinales fue una de las pruebas más serias de la competición. La uzbeka dio todo lo que tenía contra su experimentada rival, pero al final los jueces dieron la victoria a Lin Yu Ting.

De esta manera, Sitora Turdibekova no pudo obtener el pase a la final. Sin embargo, haber llegado a las semifinales le garantizó la medalla de bronce de los Juegos Asiáticos.

Una rival fuerte en semifinales

El combate de semifinales en la categoría de -60 kg tuvo como protagonistas a dos boxeadoras: las representantes de Uzbekistán y de China Taipéi.

Sitora Turdibekova se enfrentó en el ring a la actual campeona olímpica Lin Yu Ting.La deportista uzbeka intentó ofrecer una resistencia digna durante el combate. Sin embargo, Lin Yu Ting mantuvo la ventaja gracias a su experiencia y sus movimientos en el ring.

Al final, los jueces registraron por unanimidad la victoria de Lin Yu Ting con un marcador de

5:0. El bronce para Turdibekova La derrota en semifinales puso fin a la participación de Sitora Turdibekova en el torneo. Pero en el boxeo, la atleta que llega a semifinales es galardonada con la medalla de bronce.

Por ello, Turdibekova terminó los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 como medallista.

Sitora Turdibekova es medallista de bronce de los Juegos Asiáticos.

Su rival en semifinales mantuvo la oportunidad de luchar por la medalla de oro en la final.

Otra medalla para el equipo de boxeo de Uzbekistán

La medalla de bronce de Sitora Turdibekova fue otro de los premios para la delegación uzbeka.

Lo más importante es que la boxeadora uzbeka llegó a las semifinales entre las mejores participantes, sumando una medalla más al tesoro de nuestra delegación.

Aunque el sueño de la final no se cumplió, la participación de Turdibekova en los Juegos Asiáticos

concluyó con una medalla de bronce

. Esto quedará en la historia como resultado de su esfuerzo y combatividad en el ring..

Bu esa uning katta musobaqadagi mehnati va ringdagi kurashchanligining natijasi sifatida tarixda qoladi.

Sitora TurdibekovaJuegos Asiáticos 2026Lin Yu TingBoxeoUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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