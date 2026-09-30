El mercado de televisores se contrae, pero los modelos caros crecen

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El mercado de televisores se contrae, pero los modelos caros crecen

Aunque el mercado mundial de televisores experimenta una tendencia a la baja en volumen total, se espera que la demanda y los envíos de dispositivos de gama alta aumenten. Según los datos analíticos proporcionados por la empresa de investigación Omdia, el mercado de pantallas premium se expandirá significativamente en los próximos años, en contraste con el estancamiento general de la industria. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según las previsiones de los expertos, el volumen mundial de envíos de televisores disminuirá un 1 % interanual en 2027. Sin embargo, el segmento de modelos premium con un precio superior a 1000 USD mostrará, por el contrario, un crecimiento del 9,3 %. Esto indica que los fabricantes están centrando gradualmente su atención en tecnologías costosas.

Presión económica en el mercado y ventaja de los modelos caros

Actualmente, el mercado mundial de televisores está bajo una seria presión debido a varios factores negativos, incluido el aumento de los costes de los componentes y la escasez de chips de memoria. Esta situación reduce drásticamente la rentabilidad financiera de los fabricantes.

Al mismo tiempo, basándose en datos de ixbt.com, se puede afirmar que los modelos caros que superan los 1000 dólares se mantienen en una posición mucho más cómoda ante tales dificultades económicas. Un precio de inicio elevado permite a las empresas compensar más fácilmente el impacto negativo del aumento de costes mediante el precio final al consumidor.

Como resultado, los gigantes tecnológicos se ven obligados a reasignar sus recursos en favor del segmento premium de alto margen en lugar de producir modelos económicos. Esta tendencia es especialmente notable en ciertas regiones.

En particular, en el mercado norteamericano, se espera que el volumen de envíos de televisores premium aumente a un nivel récord del 21,9 %. Esto demuestra que los consumidores de esta región están dispuestos a gastar más en tecnologías modernas y una calidad de imagen superior.

Perspectivas de la tecnología RGB LED

Los analistas de Omdia destacan especialmente que la posición de la tecnología RGB LED se fortalecerá drásticamente en el segmento de televisores caros en los próximos años. Está surgiendo una seria competencia frente a las pantallas OLED que dominan actualmente el mercado.

Según las previsiones, la cuota de RGB LED entre los modelos de gama alta crecerá constantemente hasta acercarse a los indicadores de OLED para 2028. Para 2030, se espera que esta tecnología avanzada ocupe casi el 49 % del mercado de los televisores más caros.

TelevisoresOmdiaTecnologíasOLEDMercado
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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