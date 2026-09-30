Lamine Yamal hizo magia en Sevilla

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, elogió la capacidad de la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, para priorizar el interés colectivo sobre el talento individual. En el partido disputado en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán de Sevilla, los españoles lograron una contundente victoria por 4-0 ante Croacia. Con este éxito, los actuales campeones del mundo extendieron su impresionante racha invicta a 40 partidos. Así lo informa Goal.com informa .

El encuentro comenzó de forma inmejorable para los anfitriones, y el extremo del FC Barcelona abrió el marcador a los 70 segundos de juego. Según GOAL.com, este gol rápido se registró como el más veloz en la carrera del jugador, superando el tanto anotado tres días antes contra Inglaterra en Wembley. Aunque los croatas lograron empatar pronto, los locales mantuvieron el control del partido.

El juego colectivo y los goles de Yamal

Cerca del final de la primera parte, el canterano del FC Barcelona volvió a destacar al asistir a un compañero. Tras su preciso centro al área, Marc Pubill volvió a poner a España por delante. En el minuto 63, el propio Yamal anotó su segundo gol, sorprendiendo a su compañero de club, Dominik Livaković, con un disparo al primer palo. Al final del segundo tiempo, Nico Williams, quien entró desde el banquillo, estableció el 4-1 definitivo.

En una entrevista con la cadena TVE tras el partido, Luis de la Fuente destacó el compromiso del joven jugador con el equipo. Según el técnico, Yamal pone su talento al servicio del éxito colectivo, y su humildad lo hace aún más grande. El seleccionador añadió que es muy querido en el vestuario y que están encantados de contar con un talento así.

Experiencia en el club y objetivos futuros

Tras el partido, el propio Lamine Yamal habló sobre cómo marcó su segundo gol. Según sus palabras, conocer bien al portero Dominik Livaković de los entrenamientos le resultó útil. El delantero admitió que recordó las rutinas de entrenamiento y actuó en consecuencia, lo que dio resultados.

El excelente estado de forma de Lamine Yamal es evidente. Sus 11 goles y 7 asistencias en los últimos ocho partidos, tanto con el club como con la selección, son prueba de ello. Estas actuaciones brillantes y su regularidad lo convierten en un candidato cada vez más serio para el Balón de Oro 2026, que se entregará el próximo mes.