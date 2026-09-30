Casas, coches y premios para los campeones de ajedrez: El humor sincero y el reconocimiento del Presidente

·19·Deportes
Casas, coches y premios para los campeones de ajedrez: El humor sincero y el reconocimiento del Presidente

Anfitriona en Samarcanda, la 46ª Olimpiada de Ajedrez vio a los miembros del equipo nacional de Uzbekistán, que asombraron al mundo, ser galardonados con un honor sin precedentes a nivel estatal. El Presidente Shavkat Mirziyoyev entregó solemnemente a los heroicos grandes maestros viviendas modernas gratuitas, coches de lujo y grandes sumas de dinero.

Durante el acto solemne, el jefe de Estado dijo a los jóvenes: «Un coche es necesario, pero para las futuras esposas se necesita una casa», una broma sincera que provocó la sonrisa de todos los padres y campeones en la sala. El líder del equipo, medallista de oro individual en el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov , declaró desde el podio: «No hay ningún otro Presidente en el mundo que ame el ajedrez como el nuestro», valorando así la atención prestada al deporte nacional.

«Vivienda, coche de lujo y la sonrisa de los solteros»: Los 5 puntos clave del evento

Detalles oficiales y momentos destacados de la ceremonia de premiación a los héroes de la Olimpiada:

  • Un triple premio excepcional: Por decreto presidencial, nuestros ajedrecistas recibieron llaves de nuevos apartamentos, coches de servicio y grandes premios económicos;

  • El humor sincero del Presidente: El comentario del jefe de Estado sobre la importancia de la vivienda para los campeones solteros antes de formar una familia fue muy aplaudido;

  • El reconocimiento histórico de Nodirbek Abdusattorov: Nuestro gran maestro destacó con orgullo que ninguna otra nación brinda tal apoyo al ajedrez a nivel estatal;

  • La inmensa alegría de los padres: Las madres y familiares de los campeones celebraron las victorias con lágrimas de gratitud durante la ceremonia;

  • Juramento hacia nuevas metas: Nuestros atletas y el cuerpo técnico prometieron llevar la bandera de Uzbekistán a lo más alto en los próximos campeonatos mundiales.

Clasificación del paquete de incentivos estatales para los héroes de la Olimpiada

Resumen de los regalos materiales y morales ofrecidos a los campeones de ajedrez:

Tipo de incentivo

Premios y beneficios otorgados

Importancia social y psicológica

Regalo inmobiliario

Apartamentos modernos y cómodos en la capital

Base sólida para la futura familia y protección social

Premio automovilístico

Coches nuevos de última generación

Libertad de movimiento personal y símbolo de victoria

Pagos financieros

Grandes premios en efectivo

Reconocimiento pleno del trabajo intelectual e inversión de futuro

Reconocimiento moral

Gratitud y felicitaciones personales del jefe de Estado

Aumento espectacular del interés por los deportes intelectuales entre los jóvenes

Apoyo colectivo

Homenaje a entrenadores y padres a nivel nacional

Gran respeto por la institución familiar y la transmisión de conocimientos

Análisis social y deportivo: ¿Por qué estos premios forman una generación intelectual?

Conclusiones de analistas deportivos, sociólogos y expertos internacionales en ajedrez:

  • «Valorar las mentes es una victoria nacional»: La idea de que solo los deportes de contacto o fuerza merecen premios ha quedado atrás; el apoyo material a los ajedrecistas demuestra a la juventud que se puede ser un héroe nacional a través del conocimiento y la reflexión;

  • La verdad detrás de la broma sobre la «casa para las esposas»: Hay una gran lógica vital en el humor del Presidente; para jóvenes de 18 a 22 años, la vivienda es la garantía esencial para concentrarse plenamente en el título mundial (FIDE) sin preocupaciones materiales;

  • Un sistema ejemplar para el mundo: Como señaló Nodirbek Abdusattorov, ningún otro país ve a su jefe de Estado recibir personalmente a sus ajedrecistas con tal magnitud; es gracias a esta política sistemática que Uzbekistán se ha convertido en una superpotencia mundial del ajedrez.

En su opinión, ¿en qué medida estos premios incentivan a los jóvenes a interesarse por la ciencia y la lectura? ¿A quién de nuestro equipo ve como el futuro campeón mundial (FIDE)? ¡Comparta sus opiniones en los comentarios!

Shavkat MirziyoyevNodirbek Abdusattorov46ª Olimpiada de AjedrezEquipo de ajedrez de UzbekistánDeporte
Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Los equipos masculinos de ajedrez de Uzbekistán son inigualables en Samarcanda: resultados completos de la 9.ª rondaLos equipos masculinos de ajedrez de Uzbekistán son inigualables en Samarcanda: resultados completos de la 9.ª ronda25 septiembre 21:51Uzbekistán triunfa en todos los frentes en la 46.ª Olimpiada de AjedrezUzbekistán triunfa en todos los frentes en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez16 septiembre 23:144.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez: ¿quiénes son los rivales de los equipos de Uzbekistán hoy?4.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez: ¿quiénes son los rivales de los equipos de Uzbekistán hoy?19 septiembre 10:48Estados Unidos derrotado: ¡Abdusattorov vence a Caruana y Yakubboev supera a Niemann!Estados Unidos derrotado: ¡Abdusattorov vence a Caruana y Yakubboev supera a Niemann!25 septiembre 20:30Batalla de titanes en Samarcanda: el choque Uzbekistán – EE. UU. y la prueba india en la ronda 9Batalla de titanes en Samarcanda: el choque Uzbekistán – EE. UU. y la prueba india en la ronda 925 septiembre 10:59Triunfo absoluto del ajedrez uzbeko: oro para Abdusattorov, medallas para Yakubboev y SindarovTriunfo absoluto del ajedrez uzbeko: oro para Abdusattorov, medallas para Yakubboev y SindarovAyer 17:04
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Un ex scout del Manchester United revela un secreto impactante sobre Abdukodir Khusanov
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Nakamura reacciona al premio de 200 000 dólares otorgado a los ajedrecistas uzbekos
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Cristiano Ronaldo sufre su mayor derrota en Arabia Saudita
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
Manchester City reacciona oficialmente a la victoria de Uzbekistán sobre Irán
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
La prensa iraní en shock: lección táctica de Cannavaro y una humillante racha de 7 partidos
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Islom Ismoilov habla tras la humillante derrota de Neftchi en Qarshi
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
Ronaldo dice « Beban agua » — Coca-Cola pierde 4 mil millones de dólares
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov
«Vivíamos bajo el mismo techo»: Un delantero kazajo revela la verdad sobre Abdukodir Khusanov