Los equipos masculinos de ajedrez de Uzbekistán son inigualables en Samarcanda: resultados completos de la 9.ª ronda

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Los equipos masculinos de ajedrez de Uzbekistán son inigualables en Samarcanda: resultados completos de la 9.ª ronda

La 9.ª ronda, decisiva para el destino de las medallas de oro en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez celebrada en Samarcanda, ha llegado a su fin. En el enfrentamiento central que captó la atención mundial, la selección nacional principal de Uzbekistán hizo hincar la rodilla al favorito de la competición, Estados Unidos, 2,5 : 1,5 con un marcador de. En el primer tablero, Nodirbek Abdusattorov derrotó a Fabiano Caruana con piezas blancas (1:0), y Nodirbek Yakubboyev triunfó sobre Hans Niemann (1:0). Aunque Wesley So superó a Javokhir Sindarov, el empate de oro (0,5:0,5) de Muhiddin Madaminov contra Levon Aronian selló la victoria absoluta.

La verdadera sensación del día la protagonizó nuestro equipo Uzbekistán-2: nuestros jóvenes arrasaron al gigante europeo, los Países Bajos, 3,5 : 0,5 con un marcador de — Jahongir Vakhidov derrotó al líder rival Anish Giri, mientras que Suyarov y Nigmatov también ganaron sus partidas. En el derbi de Asia Central, el equipo Uzbekistán-3 venció a Kirguistán 2,5 : 1,5 con un marcador de (gracias a la victoria de Asrorjon Omonov). En las competiciones femeninas, aunque nuestro equipo principal perdió contra la poderosa India por 1:3, el equipo femenino Uzbekistán-2 logró una victoria decidida contra Islandia 2,5 : 1,5 con un marcador de, mientras que Uzbekistán-3 cayó ante Italia por 1,5 : 2,5.

«La caída de EE. UU., la derrota de los Países Bajos y el éxito en el derbi»: los 5 puntos clave de la 9.ª ronda

Los hechos más importantes de la histórica 9.ª ronda en Samarcanda:

  • Gran victoria sobre EE. UU. (2,5 : 1,5): Abdusattorov derrotó a Caruana, Yakubboyev a Niemann aportando puntos de alto nivel a nuestro equipo;

  • La estrepitosa derrota de los Países Bajos (3,5 : 0,5): El equipo Uzbekistán-2 no dejó ninguna oportunidad al potente equipo neerlandés liderado por Anish Giri;

  • Éxito en el derbi de Asia Central: El equipo masculino Uzbekistán-3 superó a Kirguistán por 2,5 : 1,5;

  • Dominio de la India en la competición femenina: Nuestro equipo femenino principal sufrió una derrota por 1:3 ante la India, líder del ranking mundial;

  • Victoria de las chicas de Uzbekistán-2: Nuestro segundo equipo femenino venció a Islandia por 2,5 : 1,5 y continúa su camino en el torneo.

46.ª Olimpiada de Ajedrez: protocolo completo y tabla de resultados de la 9.ª ronda

Indicadores registrados por todos los equipos masculinos y femeninos de Uzbekistán:

Enfrentamiento de equipos

Marcador global

Resultados por tablero (blancas primero)

Estado del encuentro

Uzbekistán — Estados Unidos (Hombres)

2,5 : 1,5

Abdusattorov 1:0 Caruana, So 1:0 Sindarov, Yakubboyev 1:0 Niemann, Aronian 0,5:0,5 Madaminov

Victoria histórica sobre el favorito

Uzbekistán-2 — Países Bajos (Hombres)

3,5 : 0,5

Vakhidov 1:0 Giri, van Foreest 0,5:0,5 Abdisalimov, Suyarov 1:0 van Wely, L'Ami 0:1 Nigmatov

Demolición completa del gigante neerlandés

Kirguistán — Uzbekistán-3 (Hombres)

1,5 : 2,5

Jakshilikov 0,5:0,5 Saydaliyev, Bahrillayev 0,5:0,5 Orozbayev, Sezdbekov 0,5:0,5 Abdurahmonov, Omonov 1:0 Daudov

Éxito en el derbi de Asia Central

India — Uzbekistán (Mujeres)

3 : 1

Koneru 0,5:0,5 Khamdamova, Tokhirjonova 0:1 Divya, Vantika 1:0 Imomqo‘ziyeva, Karimova 0,5:0,5 Savita

Prueba contra el equipo n.º 1 del mundo

Islandia — Uzbekistán-2 (Mujeres)

1,5 : 2,5

Ptacnikova 0,5:0,5 Malikova, Khalilova 1:0 Thorsteinsdottir, Briem 0:1 Salimova, Mansurova 0:1 Helgadottir

Intensa victoria de nuestras chicas

Uzbekistán-3 — Italia (Mujeres)

1,5 : 2,5

Aktamova 0:1 Brunello, Zimina 1:0 Bobomurodova, Shokirjonova 0,5:0,5 Gueci, Rubinshtein 0:1 Shahzodova

Batalla reñida contra la experiencia europea

Experticia ajedrecística: ¿Por qué la 9.ª ronda demostró la superioridad absoluta de Uzbekistán?

Conclusiones de grandes maestros internacionales y expertos:

  • «La caída de dos grandes gigantes en un día»: Mientras nuestro equipo principal vencía a EE. UU., el hecho de que nuestro segundo equipo arrasara a los Países Bajos, considerados la élite mundial, por 3,5:0,5, demuestra que la base de reserva de la escuela de ajedrez uzbeka es la más fuerte del planeta; la victoria de Jahongir Vakhidov sobre Anish Giri fue la victoria individual más brillante de la ronda;

  • El liderazgo de Abdusattorov: El juego agresivo y sereno demostrado por Nodirbek Abdusattorov con piezas blancas contra Caruana dio una ventaja psicológica a todo el equipo;

  • A las puertas de las medallas de oro: La victoria sobre EE. UU. convirtió a la selección masculina de Uzbekistán en el líder principal y absoluto en la defensa de su título de campeón olímpico.

¿Cree que la selección masculina de Uzbekistán podrá mantener este ritmo en las rondas restantes y conservar las medallas de oro de la Olimpiada en Samarcanda? ¿Cómo evalúa personalmente las victorias de Vakhidov sobre Anish Giri y de Abdusattorov sobre Caruana? ¡Deje sus felicitaciones y opiniones personales en los comentarios y comparta el análisis del gran éxito histórico de nuestra selección nacional con todos los aficionados al ajedrez!

46.ª Olimpiada de AjedrezSamarcandaNodirbek AbdusattorovEquipo de ajedrez de UzbekistánAjedrez
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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