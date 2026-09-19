4.ª ronda de la Olimpiada de Ajedrez: ¿quiénes son los rivales de los equipos de Uzbekistán hoy?

La 46.ª Olimpiada de Ajedrez, celebrada en Samarcanda, entra en una fase intensa y sin concesiones. Tras tres rondas, mientras los líderes comienzan a definirse, se han anunciado oficialmente los emparejamientos y colores de piezas para la 4.ª ronda, que comienza hoy 19 de septiembre a las 15:00. En el duelo central masculino, el equipo principal de Uzbekistán se enfrentará a Turquía con las piezas blancas. Para nuestros representantes, liderados por Nodirbek Abdusattorov y Javohir Sindarov, este encuentro será una prueba crucial en la carrera por el título. Nuestros equipos reserva también tienen rivales serios: «Uzbekistán-2» jugará con negras contra Nueva Zelanda, mientras que «Uzbekistán-3» jugará con blancas contra Yemen.

En el torneo femenino, nuestras chicas inician duelos intercontinentales decisivos: el equipo Uzbekistán-1 se enfrentará con blancas a Argentina, una escuela de ajedrez sudamericana de renombre, mientras que Uzbekistán-2 se medirá ante Kirguistán en un derbi de Asia Central. Las chicas de Uzbekistán-3 afrontarán una prueba difícil contra Cuba. A los favoritos les esperan combates despiadados: EE. UU. — Ucrania, España — India y Serbia — China prometen ser los thrillers de esta 4.ª ronda.

¿Cómo superarán nuestros ajedrecistas locales los obstáculos de Turquía y Argentina, traerá la victoria la ventaja de las blancas y cómo cambiarán estos enfrentamientos entre gigantes mundiales la tabla de posiciones?

«La prueba turca y los choques mundiales»: Emparejamientos de la 4.ª ronda masculina

Distribución de los duelos centrales en la arena de Samarcanda:

Uzbekistán — Turquía: El primer equipo local jugará con blancas contra un equipo europeo en ascenso;

Nueva Zelanda — Uzbekistán-2: Nuestros representantes lucharán por puntos vitales con las piezas negras contra los rivales de Oceanía;

Uzbekistán-3 — Yemen: Nuestro tercer equipo actuará con la ventaja de las blancas contra los ajedrecistas yemeníes;

EE. UU. — Ucrania: Uno de los duelos más intensos de la ronda — contra los grandes maestros experimentados de Ucrania, favorito de la competición;

España — India: Los jóvenes prodigios de la India intentarán superar la resistencia del fuerte equipo español;

Serbia — China: Los grandes maestros chinos intentarán romper la férrea defensa de la escuela de ajedrez serbia;

Otros enfrentamientos: Alemania — Polonia, Grecia — Países Bajos, Azerbaiyán — República Checa e Israel — Hungría también disputarán duelos serios por los puntos.

«Argentina, derbi kirguís y Cuba»: Emparejamientos de la 4.ª ronda femenina

Duelos intensos y complejos en la categoría femenina:

Uzbekistán — Argentina: Nuestras chicas del equipo principal (Afruza Hamdamova, Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova) se enfrentarán con blancas a las latinoamericanas;

Uzbekistán-2 — Kirguistán: Un derbi de principio entre dos equipos hermanos y rivales de Asia Central;

Cuba — Uzbekistán-3: El experimentado equipo femenino de Cuba jugará con blancas contra nuestro tercer equipo;

Mongolia — India: Un combate central entre dos potentes escuelas del continente asiático;

Armenia — Kazajistán: El equipo femenino de Kazajistán se defenderá con negras contra Armenia, uno de los favoritos del torneo;

Otros juegos centrales: Se llevarán a cabo los encuentros China — Hungría, España — EE. UU., Inglaterra — Azerbaiyán y Vietnam — Polonia.

Análisis táctico y estratégico: ¿por qué la 4.ª ronda es decisiva?

Evaluaciones de expertos y analistas internacionales:

El factor de las blancas: Jugar con blancas permite a nuestros equipos principales tomar la iniciativa desde la apertura y ejercer presión;

Clasificación de los grandes: A partir de la 4.ª ronda, los favoritos comienzan a enfrentarse entre sí — una pérdida de puntos de EE. UU., India o China podría llevar a Uzbekistán a liderar la tabla;

Presión psicológica: Las salas llenas y el apoyo de los aficionados en Samarcanda dan fuerza a los locales, pero imponen una gran responsabilidad en cada partida;

Régimen de tiempo: Todos los juegos de la 4.ª ronda comienzan simultáneamente a las 15:00 (hora de Taskent), ofreciendo una velada inolvidable a los aficionados;

La 4.ª ronda de esta batalla de ingenio y coraje bajo el cielo de Samarcanda es una gran oportunidad para abrir otra página dorada en nuestra historia ajedrecística.

¿Cuál cree que será el resultado de las victorias de Uzbekistán contra Turquía y Argentina hoy? ¿A quién ve con más posibilidades en los choques EE. UU. — Ucrania y España — India? ¡Deje sus predicciones en los comentarios y comparta esta cobertura histórica de la Olimpiada de Ajedrez de Samarcanda con todos sus amigos y aficionados al deporte!