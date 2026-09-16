Uzbekistán triunfa en todos los frentes en la 46.ª Olimpiada de Ajedrez

En la tierra antigua y siempre joven de Samarcanda, la batalla intelectual más prestigiosa de nuestro planeta, la 46.ª Olimpiada de Ajedrez ha comenzado de manera oficial y solemne. Desde el primer día, en el que miles de grandes maestros de más de 190 países iniciaron la lucha por el trofeo máximo, todos los equipos que representan al país anfitrión, Uzbekistán, han registrado resultados sensacionales e impecables. Nuestros seis equipos nacionales, tanto masculinos como femeninos, lograron victorias contundentes en la primera ronda, alcanzando un porcentaje perfecto del 100 %.

En particular, el equipo masculino principal, liderado por Nodirbek Abdusattorov, superó a Jamaica, mientras que el equipo femenino principal, dirigido por Gulruhbegim Tohirjonova, derrotó a Trinidad y Tobago por 4:0. Nuestros segundos y terceros equipos, compuestos por jóvenes talentos, no dieron ninguna oportunidad a sus rivales africanos y asiáticos, marcando un inicio triunfal para este torneo histórico en Samarcanda.

¿Con qué táctica vencieron nuestros jugadores en la primera ronda, qué talento demostraron nuestros jóvenes talentos y podrá la Olimpiada de Samarcanda traer un nuevo oro histórico para nuestro ajedrez nacional?

Torneo masculino: 4:0, 3:1 y 3,5:0,5 — Jamaica, Afganistán y Malí fueron derrotados

Los resultados heroicos de nuestros equipos masculinos en la 1.ª ronda:

Uzbekistán (equipo 1) 4:0 Jamaica: Nuestro equipo principal no cedió ni un punto ni un empate a los representantes del Caribe: Nodirbek Abdusattorov venció a Joshuani Kristi, Nodirbek Yakubboev a Rahim Gleyvs, Shamsiddin Vokhidov a Jaden Shou y Muhiddin Madaminov a Akim Braun, comenzando el torneo con el máximo de puntos;

Uzbekistán (equipo 2) 3:1 Afganistán: En nuestro segundo equipo, Abdumalik Abdisalimov, Muhammadzohid Suyarov y Ortiq Nigmatov ganaron sus partidas, aportando 3 puntos decisivos (solo Humoyun Begmuratov perdió su encuentro);

Uzbekistán (equipo 3) 3,5:0,5 Malí: Nuestro tercer equipo, formado por jóvenes, arrolló a los africanos: Saidakbar Saydaliyev empató, mientras que Olmos Rahmatullaev, Muhammadali Abdurahmonov y Asrorjon Omonov concluyeron sus partidas con un hermoso jaque mate.

Torneo femenino: Dos victorias «en blanco» por 4:0 y dominio total de nuestras chicas

Detalles importantes de los encuentros en la liga femenina:

Uzbekistán (equipo 1) 4:0 Trinidad y Tobago: Nuestro equipo femenino principal demostró su clase: Gulruhbegim Tohirjonova, Umida Omonova, Nilufarxon Imomqoziyeva y Guldona Karimova ganaron en todos los tableros, registrando un marcador perfecto de 4:0;

Uzbekistán (equipo 2) 3:1 Togo: En el segundo equipo, Madinabonu Khalilova, Asal Salimova y Mumtozbegim Mansurova lograron victorias convincentes (Marjona Malikova perdió su partida);

Uzbekistán (equipo 3) 4:0 Tanzania: Nuestro tercer equipo femenino no tuvo piedad con el rival: Zilola Aktamova, Maftuna Bobomurodova, Shohina Ahmedova y Barchinoy Shokirjonova derrotaron a sus rivales, terminando la 1.ª ronda con un 4:0.

La histórica competición de Samarcanda: 100 % de efectividad y un paso hacia el oro

Las conclusiones iniciales de losexpertos tras la 1.ª ronda:

La victoria absoluta de la primera ronda: La victoria simultánea de nuestros seis equipos en la 1.ª ronda de la Olimpiada de Samarcanda demostró la amplitud de nuestra preparación y profundidad de banquillo como anfitriones;

Estatus de capital del ajedrez: Tras el título histórico en Chennai, Uzbekistán se consolida como una de las naciones más poderosas de la élite mundial en esta 46.ª Olimpiada en casa;

Rivales más fuertes en las próximas rondas: Tras las victorias fáciles de la 1.ª ronda, nuestros grandes maestros se enfrentarán a equipos mucho más serios y renombrados en la 2.ª ronda, según el sistema suizo.

Esta Olimpiada de Ajedrez, iniciada bajo el cielo de Samarcanda, ha demostrado que la nueva edad de oro del ajedrez uzbeko está lista para conquistar cimas aún más altas.

¿En su opinión, nuestro equipo masculino, liderado por Nodirbek Abdusattorov, podrá levantar de nuevo el trofeo de campeón en esta 46.ª Olimpiada en Samarcanda? ¿Son nuestras chicas capaces de subir al podio? ¡Comparta sus análisis en los comentarios y difunda este inicio histórico y victorioso del deporte uzbeko entre todos los aficionados al ajedrez y nuestros compatriotas!