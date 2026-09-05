Al hacer balance de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump anunció oficialmente que el torneo ha generado beneficios financieros sin precedentes para la economía del país. Destacó que esta gran competición, celebrada del 11 de junio al 19 de julio en estadios de Estados Unidos, Canadá y México, y específicamente en 11 grandes metrópolis estadounidenses, aportó más de 18 mil millones de dólares al tesoro americano y proporcionó una fuente de ingresos estable a cientos de miles de ciudadanos.

Un flujo récord de turistas y 160 000 nuevos empleos

Donald Trump justificó con cifras que los meses de verano durante los cuales se celebró el Mundial marcaron una época histórica para la industria turística estadounidense:

18 mil millones de dólares en ingresos financieros: La Copa Mundial de fútbol generó más de 18 mil millones de dólares en beneficios netos directos para la economía nacional de EE. UU.;

Más de 160 000 puestos de trabajo: Se crearon más de 160 000 nuevos empleos en los sectores de servicios, seguridad, hotelería e infraestructura de transporte relacionados con la competición;

300 mil millones de millas recorridas y 78 millones de turistas: Según el presidente, los viajeros recorrieron un total de casi 300 mil millones de millas por todo Estados Unidos durante el verano, y los parques nacionales del país recibieron una cifra récord de 78 millones de visitantes;

La prosperidad de 11 ciudades: En las 11 ciudades anfitrionas de EE. UU., las infraestructuras y las redes comerciales experimentaron un sólido crecimiento financiero gracias a la competición global.

Facilidades para los negocios y modernización del sistema aéreo

El líder de la Casa Blanca subrayó que las inversiones derivadas del turismo y el fútbol se han orientado hacia los intereses del pueblo:

Un beneficio directo para los empresarios estadounidenses: «Los viajes y el turismo garantizan nuevos empleos, inversiones y miles de millones de dólares en ingresos. Estos fondos llegan directamente a los empresarios estadounidenses y a las comunidades locales», señaló Trump;

Un entorno sin burocracia: Anunció que el gobierno está reduciendo drásticamente las barreras burocráticas innecesarias, modernizando el sistema de transporte aéreo y facilitando al máximo los viajes a EE. UU. y la realización de negocios;

«Lo mejor está por venir»: El presidente afirmó que «Estados Unidos está totalmente abierto a los negocios: ¡los mejores resultados aún están por llegar!», destacando la continuidad del liderazgo económico mundial del país.

Protestas tras la victoria financiera: ¿por qué se critica la política de Infantino?

A pesar de los inmensos éxitos financieros en EE. UU., las decisiones de la dirección de la FIFA son objeto de intensos debates en la escena internacional:

Récords financieros y una ola de descontento: Aunque el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, aumentó drásticamente los indicadores financieros de la organización y organizó el torneo más lucrativo de la historia, sus acciones han provocado un gran descontento en la comunidad futbolística mundial;

Comercialización y sobrecarga: Los críticos señalan que la expansión del torneo a 48 equipos, la densificación extrema del calendario y el sacrificio de la salud de los jugadores y la esencia misma del juego en favor de los intereses financieros son problemáticos.

¿Cree usted que los 18 mil millones de dólares de beneficio económico del Mundial justifican plenamente la política de expansión del formato de Infantino, o la comercialización excesiva del fútbol está dañando su espíritu original amado por millones? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!