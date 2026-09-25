Drama de 9 goles: Las chicas de Uzbekistán pierden en cuartos de final contra Corea del Sur

Los cuartos de final del torneo de fútbol femenino de los Juegos Asiáticos en Japón se convirtieron en un verdadero thriller lleno de intensidad y goles. La selección nacional femenina de Uzbekistán se enfrentó a uno de los grandes gigantes del continente, Corea del Sur y, en un drama que regaló a los espectadores un total de 9 goles, perdió 3-6, poniendo fin a su participación en el torneo. La lucha fue intensa desde los primeros minutos: por parte de las coreanas, Yun Su Jeong anotó un hat-trick (minutos 6, 44, 74), mientras que Choye Yu Ri logró un doblete.

Nuestras representantes también mostraron valentía sin retroceder: en el minuto 10, Diyora Habibullayeva igualó el marcador, y en la segunda parte, un autogol de una defensa coreana y un hermoso disparo de Nilufar Qudratova en el minuto 66 devolvieron la intriga. Sin embargo, la experiencia de las coreanas y el gol final de Kim Min Ji en el minuto 90+4 sentenciaron el encuentro. En los otros cuartos de final, Japón goleó a Filipinas 4-0, la RPD de Corea aplastó a China Taipéi 5-1, mientras que China logró una difícil victoria por 1-0 sobre Vietnam. Como resultado, en las semifinales, los cuatro mejores equipos de Asia Oriental — RPD de Corea – China y Japón – Corea del Sur se enfrentarán por las medallas.

«9 goles, el hat-trick de Yun Su Jeong y el cuarteto del Este»: 5 puntos clave de los cuartos de final

Hechos más importantes de los cuartos de final del torneo femenino de los Juegos Asiáticos:

Drama de 9 goles y derrota: La selección femenina de Uzbekistán ante Corea del Sur perdió 3-6 y quedó eliminada en cuartos de final;

Los goles de Habibullayeva y Qudratova: Habibullayeva y Qudratova destacaron por nuestras representantes, y el rival también registró un autogol;

El juego impecable de la delantera coreana: Yun Su Jeong anotó tres goles (hat-trick), convirtiéndose en la gran protagonista de la victoria;

Hegemonía de Asia Oriental: Japón, RPD de Corea, China y Corea del Sur ocuparon los 4 lugares de las semifinales;

Semifinales de fuego: Se llevarán a cabo los enfrentamientos RPD de Corea – China y Japón – Corea del Sur por un pase a la final.

Juegos Asiáticos (Femenino): Resultados de cuartos de final y cuadro de semifinales

Detalles estadísticos completos de los cuartos de final:

Fase y encuentros Marcador registrado Autoras de goles y eventos importantes Estatus final Corea del Sur — Uzbekistán 6:3 Yun Su Jeong (6, 44, 74), Choye Yu Ri (17, 45+1), Kim Min Ji (90+4) — D. Habibullayeva (10), Jang Sel Gi (64, p.p), N. Qudratova (66) Corea en semifinales, Uzbekistán fuera del torneo Japón — Filipinas 4:0 Superioridad absoluta de las anfitrionas Japón avanza con seguridad a semifinales China — Vietnam 1:0 Dura lucha posicional y gol solitario China avanza a semifinales RPD de Corea — China Taipéi 5:1 Gran victoria de las norcoreanas RPD de Corea clasificada 1ª semifinal RPD de Corea — China Choque entre dos grandes potencias de Asia Oriental Lucha por el pase a la final 2ª semifinal Japón — Corea del Sur Derbi crucial entre las anfitrionas y Corea Duelo histórico hacia la medalla de oro

Análisis futbolístico: ¿Por qué perdió Uzbekistán a pesar de mostrar una gran lucha?

Conclusiones de expertos y analistas de fútbol femenino:

«Valentía en ataque, errores en defensa»: Marcar 3 goles a un equipo fuerte del continente demostró que nuestra línea de ataque y bandas tienen gran potencial; sin embargo, la incapacidad de la defensa para soportar la presión y los errores consecutivos al final del primer tiempo (44 y 45+1) decidieron el destino del partido;

Preparación física y ritmo: Los ataques de alta velocidad de Corea del Sur y su juego aéreo agotaron a nuestras representantes en los últimos minutos; a pesar de ello, nuestras chicas mostraron carácter al reducir el marcador de 1-3 a 3-4;

Superpotencias en semifinales: Los equipos que llegaron a semifinales (Japón, Corea, RPD de Corea, China) son gigantes del fútbol femenino mundial; ofrecerles una resistencia digna demuestra que el fútbol femenino de Uzbekistán está en el camino correcto de desarrollo.

En su opinión, ¿cómo se puede evaluar la valentía de la selección femenina de Uzbekistán al marcar 3 goles a la poderosa Corea del Sur? ¿Qué equipos cree que llegarán a la final en las semifinales RPD de Corea – China y Japón – Corea del Sur? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis de este drama lleno de goles en los Juegos Asiáticos con todos los aficionados al deporte!